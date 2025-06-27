Программу воссоединения семей мигрантов закрыли в Германии

Бундестаг Германии приостановил воссоединение семей для беженцев. Принятый закон закроет практику ежегодного въезда в Германию для тысяч семей, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

По данным издания, принятый бундестагом законопроект на два года прекратит практику ежегодного въезда в Германию максимум 12 тыс. членов семей. Отмечается, что принятию законопроекта, выдвинутого министром внутренних дел Александром Добриндтом, предшествовали эмоциональные дебаты.

Добриндт рассчитывает, что новый закон ослабит деятельность "преступных сетей, занимающихся незаконным провозом мигрантов". Политик подчеркнул, что ресурсы социальной системы ФРГ, системы образования, ухода и рынка жилья не безграничны.

"Поэтому и приток в Германию должен иметь границы - и мы отражаем это политически", - пояснил он.

Существовавшие до сих пор правила воссоединения семей министр назвал "фактором притяжения", способствующим миграции в Германию. По его словам, если беженец попадал в страну без права на убежище, то "вся семья могла приехать следом". Это, по его мнению, подпитывало "бизнес-модель преступных банд", занимающихся переправкой мигрантов, но теперь эта модель будет "уничтожена".

В итоге документ был принят 444-мя голосами против 135-ти. При этом выступление Добриндта сопровождалось эмоциональными выкриками со стороны оппозиции. Например, депутат Левой партии Клара Бюнгер раскритиковала закон как "жестокую символику за счет самых уязвимых".

А депутат от партии "зеленых" Марсель Эммерих назвал закон "атакой на самое сердце общества - на семью".

Напомним, в мае текущего года в Германии произвел резонанс законопроект, согласно которому могли принять решение о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на убежище.

До этого новый канцлер Германии Фридрих Мерц еще до своего избрания пообещал закрыть границы страны для всех нелегальных мигрантов, включая тех, кто имеет основания претендовать на политическое убежище. Мерц заявил, что в свой первый день на посту канцлера он даст указание Министерству внутренних дел взять под постоянный контроль границы Германии.

"Мы видим перед собой последствия 10-летнего беспорядочного предоставления убежища и нашей иммиграционной политики", - сказал он.

В том же месяце Фридрих Мерц в ходе второго голосования в Бундестаге был избран канцлером Германии - во время первой попытки ему не хватило голосов.