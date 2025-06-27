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    Новости русской службы Би-би-си

    Верховный суд США урезал полномочия судей. Указ Трампа о гражданстве по праву рождения начнет действовать

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Jim Watson / AFP via Getty Images

    Верховный суд США вынес решение, которое ограничивает возможность судей нижестоящих инстанций приостанавливать действие президентских указов.

    Громкое дело началось с подписания Трампом указа, лишающего родившихся в стране детей иностранцев права на гражданство. Это право гарантировано 14-й поправкой к Конституции США, более 100 лет она понималась так, что любой ребенок, родившийся на территории США, имеет право на гражданство. Администрация Трампа, однако, решила, что это право не распространяется на детей иностранцев, находящихся в США незаконно либо даже законно, но на временных основаниях, как туристы или студенты.

    Эта трактовка Конституции была немедленно оспорена во множестве федеральных судов, которые приостановили действие указа по всей стране. Тогда администрация попросила Верховный суд срочно рассмотреть вопрос о том, могут ли судьи низших инстанций вообще выносить решения, распространяющиеся на всю страну.

    В настоящий момент шесть из девяти членов Верховного — консерваторы, причём троих назначил сам Трамп. Голоса судей разделились строго по идеологическому признаку: трое судей, назначенных президентами-демократами, выступили против позиции большинства.

    Вопрос о конституционности самой трамповской интерпретации гражданства по праву рождения Верховный суд на этом этапе не рассматривал. Судебные тяжбы об этом с высокой вероятностью дойдут до него, но в более отдаленной перспективе.

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