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    Силовики и священники подрались у резиденции католикоса в Армении (видео)

    Опубликовано:

    Потасовка перед храмом
    Потасовка. Кадр из видео: x.com/NKobserver

    Силовики пришли в резиденцию Армянской апостольской церкви, чтобы забрать архиепископа Аджапахяна. Между ними и священниками начались потасовки, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что глава ААЦ Гарегин II вышел к сотрудникам Службы нацбезопасности, зашедшим на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

    По информации издания, представители движения "Священная борьба" заявили, что силовики применили силу к находящимся в резиденции священникам.

    Как пишет Sputnik Армения, представители силовых структур пытались увезти предстоятеля Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.

    Силовики пытались усадить владыку в машину, однако архиепископ направился в резиденцию Католикоса всех армян в сопровождении самого Гарегина II.

    В настоящее время Микаэл Аджапахян находится в Первопрестольном Эчмиадзине, пишет издание.

    Ситуация в Армении

    24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась.

    В статье, на которую сослался премьер, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.

    А за неделю до этого Русская служба Би-би-си писала, что по власти Армении обвинили российского миллиардера, главу группы "Ташир" Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Электрические сети Армении", принадлежащие ГК "Ташир" Карапетяна, должны быть национализированы.

    Добавим, еще в прошлом году в Следственном комитете Армении заявляли, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".

    По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан.

    На днях появился официальный комментарий представителя Министерства иностранных дел Казахстана по событиям в Армении. Айбек Смадияров отметил, что это внутреннее дело страны.

    В среду армянские власти заявили о раскрытии масштабного плана по захвату власти и задержали 14 человек во главе с архиепископом Багратом (Галстаняном), лидером прошлогодних уличных протестов, сообщала "Русская служба Би-Би-Си"

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