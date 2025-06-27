В Японии казнили "убийцу из твиттера". Его адвокаты настаивали, что он просто "помогал" тем, кто хочет умереть

Впервые с 2022 года в Японии привели в исполнение смертный приговор. Казнен Такахиро Сираиси, который в 2017 году убил девять человек. В основном это были девушки в возрасте от 15 до 26 лет. Он заманивал их в свою квартиру неподалеку от Токио, а затем душил и расчленял их. Адвокаты Сираиси добивались более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв: он утверждал, что убивал тех, кто мечтал о суициде.

Об убийствах стало известно в октябре 2017 года, когда полиция нашла части тела в городе Зама, недалеко от Токио. Найти зацепки полиции помог брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в твиттер-аккаунт сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.

В это же время полиции наконец-то удалось отследить путь этой 23-летней девушки по камерам наблюдения на улицах. Расследование привело их к неприметному двухэтажному дому, ничем не отличающемуся от таких же одинаковых домов в этом районе. Позже в СМИ его окрестили «домом ужасов». Дверь открыл мужчина, и полицейские сразу почувствовали неприятный запах. Они нашли девять расчлененных тел, спрятанных в холодильниках и ящиках с инструментами. Сверху убийца присыпал останки наполнителем для кошачьего туалета — чтобы меньше пахло.

Позже Сираиси признался в убийстве девяти человек с суицидальными намерениями и рассказал, что познакомился с ними в твиттере. Он говорил жертвам, что может помочь им умереть, а в некоторых случаях утверждал, что покончит с собой вместе с ними.

В его профиле в социальной сети были такие слова: «Я хочу помочь людям, которым действительно больно. Пожалуйста, пишите мне личное сообщение в любое время».

Убил ли Сираиси жертв с их согласия, было главным предметом разногласий в суде. Прокуроры требовали для него смертной казни, а адвокаты просили более мягкое наказание, утверждая, что его жертвы дали свое согласие на убийство. Они требовали также провести оценку его психического состояния. Позже Сираиси опроверг версию событий, представленную его собственной защитой, и заявил, что убивал жертв без их согласия. Это же подтвердила и экспертиза: на некоторых телах были обнаружены следы веревки, накинутой сзади, что доказывает, что жертвы сопротивлялись.

На оглашение приговора в декабре 2020 года пришли сотни человек — тогда его приговорили к смертной казни.

Что известно о жертвах

Восемь из девяти жертв «убийцы из твиттера» были молодыми женщинами в возрасте от 16 до 26 лет. Одной из них была 21-летняя Мидзуки Миура из маленького города Ацуги в 50 км от Токио. 22 августа 2017 года она перестала отвечать на сообщения и звонки. В тот же день родители девушки нашли в квартире записку от дочери. Мидзуки писала, что съезжает, потому что хочет начать жить отдельно.

Ее бойфренд Сёго Нисинакэ выяснил: последним, кто видел Мизуки, был ее приятель, с которым она познакомилась в интернете. Сёго однажды мельком видел этого человека — Такахиро, но мало что о нем знал. 30 августа Сёго написал Такахиро и сообщил об исчезновении своей девушки. Такахиро в ответ пообещал рассказать все, что помнит о своей последней встрече с Мидзуки, и пригласил Сёго к себе домой, в соседний городок Дзама. После этого Сёго никто не видел.

Полиция выяснила, что некоторые девушки до своего исчезновения делились в твиттере мыслями о суициде. Отец одной из пропавших категорически отвергал возможность того, что его дочь могла покончить с собой. Он уверял, что у 17-летней Акари была насыщенная учеба, а все свободное время девушка рисовала, потому что в будущем мечтала стать художницей комиксов манга. Не замечали суицидальных наклонностей у дочери и родители Мидзуки Миуры. Полиция, изучив соцсети пропавших, пришла к противоположному выводу.

Что известно об убийце

В 2017 году Сираиси было 27 лет. Большую часть жизни он прожил с отцом и сестрой. В какой-то момент он переехал в Токио, где нашел работу: формально он должен был помогать молодым женщинам искать работу, а на самом деле снабжал бордели новыми работницами. Полиция давно интересовалась этой фирмой, а в 2016 завершила расследование. Компанию ликвидировали, ее работников судили. Сираиси дали условный срок. После этого несколько месяцев он пытался найти новую работу, но всюду получал отказ из-за судимости. Отчаявшись, он решил вернуться в родной город Дзаму, где снял квартиру.

Отец Сираиси позже рассказывал, что сын, оставшись без работы и расставшись со своей девушкой, признавался: «Я не знаю, зачем мне жить». Вскоре он создал тот самый аккаунт в твиттере. Он находил девушек, которые открыто писали о бессмысленности своей жизни, вступал с ними в переписку, через какое-то время приглашал девушек к себе в гости, связывал их кабелем, насиловал и душил, а потом забирал все деньги, которые находил у них. Некоторых из них он поил снотворным. Сёго, который приехал к нему в поисках своей девушки, он подмешал снотворное в напиток.

После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу и пришли к выводу, что он вменяем.

Проблема суицидов в Японии

Суицид уже много лет является одной из основных причин смерти молодых японцев. Проблема стоит настолько остро, что в 2005 году власти страны создали штаб по предупреждению самоубийств. Как пишет Nippon.com, в 2024 году с собой покончили 20 268 человек, 527 из них были школьного возраста, и это самый высокий показателеь с момента начала учета в 1980 году. Коэффициент самоубийств, то есть число самоубийств на 100 000 человек, составил 16,3.

Нередко люди пишут о своих суицидальных мыслях в интернете. Власти знают об этом феномене — японцы ищут в сети единомышленников и договариваются о дате и времени.

Убийства Сираиси побудили Twitter изменить свои правила, добавив пункт о том, что пользователям запрещено «продвигать или поощрять самоубийство или самоповреждение».