Михаила Боярского госпитализировали в России

Сегодня, 26 июня, стало известно, что российский актер Михаил Боярский госпитализирован - возникли сложности после стентирования артерии в ноге.

Как пишут "РИА Новости", Михаил Боярский приехал на плановое обследование в больницу - так представителям издания сообщили в театре имени Ленсовета.

Однако позже стало известно, что актера госпитализировали. Об этом сообщает РБК по информации от сына актера Сергея Боярского.

"Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой", - сказал Боярский-младший.

"Михаил Сергеевич под наблюдением специалистов", - сообщила изданию пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

Напомним, в ноябре 2023 года советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу с инфарктом в Санкт-Петербурге. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Ранее, в 2020 году, попросивший о помощи Боярский напугал изможденным видом. Тогда в Сети появилось видео, после которого многих поклонников обеспокоило состояние здоровья Боярского. По мнению фанатов, исхудавший актер стал просто неузнаваем. Позже Михаил Боярский заверил журналистов, что у него все хорошо.

Добавим, что по информации на сайте "Газета.ru", Михаил Боярский родился 29 декабря 1949 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу Театра имени Ленсовета.

Боярский дебютировал в кино в начале 70-х. Известность ему принесла роль в фильме 1975 года "Старший сын". После выхода "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" в 1978 году он стал настоящей звездой. Не менее популярным, чем фильм, стали песни из него, многие из которых Боярский исполнил сам.

В фильмографии Боярского более 70 ролей в кино. В второй половине 2010-х годов актер практически перестал сниматься в кино, отмечая отсутствие интересных ролей. Однако в начале 2020-х согласился сняться в продолжении "Гардемаринов".

Михаил Боярский женат на актрисе Ларисе Луппиан, с которой познакомился в первые годы работы в театре. У пары двое взрослых детей. Сын Сергей Боярский – депутат Госдумы от "Единой России". Дочь Елизавета Боярская – актриса, заслуженная артистка России.