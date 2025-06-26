Уроженку Казахстана арестовали в России

В РФ женщину подозревают в пособничестве в совершении теракта в целях дестабилизации деятельности власти либо воздействия на принятие ими решений, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранный суд.

Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Казахстана, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ.

Следствие полагает, что женщина оказывала пособничество в совершении террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, в отношении высокопоставленного военнослужащего.

19 июня женщина была задержана. Обвинение не предъявлялось. У суда подозреваемая просила домашний арест.

Срок меры пресечения, избранной судом - до 17 августа.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в Министерство иностранных дел Казахстана.

Напомним, вчера стало известно, что двоих казахстанцев арестовали в Индонезии. Они подозреваются в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Сегодня замминистра иностранных дел Алибек Бакаев сообщил подробности этого дела.

Также ранее подозреваемого в производстве мефедрона казахстанца задержали в России. Сообщалось, что прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан.

Также в начале месяца в столице Албании Тиране был задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере.

Летом прошлого года в США заявили об аресте казахстанца и россиянина. Их подозревают в кибермошенничестве. СМИ писали, что в случае обвинительного приговора арестованным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.