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    Сильнейший шторм обрушился на Париж: есть погибшие (видео)

    Опубликовано:

    Ливень в Париже
    Париж. Фото: CHRISTOPHE DELATTRE/AFP via Getty Images

    Французские СМИ сообщили, что шквальный ветер и сильный дождь обрушились на столицу Франции и ее пригороды. Ухудшение погоды привело к наводнениям. В результате стихии погибли два человека.

    По информации РБК, сильнейший шторм начался вечером 25 июня. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. На Париж обрушился ливень и ветер, скорость которого превышала 100 км/ч.

    Все это нанесло городу серьезный ущерб: пострадал транспорт, десятки деревьев были выкорчеваны, а улицы оказались затоплены, что значительно затруднило движение.

    По данным издания, в результате стихии погибли два человека - 50-летний мужчина и 12-летний мальчик.

    Из-за шторма также затоплены и закрыты несколько станций метро Парижа, пишет РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию обслуживающую железнодорожную инфраструктуру Парижа RATP.

    "Линии RER и пригородных поездов остановлены из-за сильного шторма, обрушившегося на Париж и его окрестности рано вечером в среду. (...) Несколько станций метро закрыты из-за затопления", - говорится в материале.

    Сообщается, что закрыты три станции метро на западе города, одна на севере и одна на юго-западе.

    @manuela.fpa_pro Paris , 25/06/2025 #paris #tampete #2025 ♬ son original - MANUELA F.P.A

    @craydaily Is weather getting more intense? #Paris #News #Rain #Flooding ♬ Thunder and Rain - Alexander Gorya

    Напомним, в Казахстане ухудшение погодных условий также привело к трагедии. 19 июня женщина погибла в городе Аксу в Павлодарской области - обломок дерева проткнул грудную клетку погибшей.

    Позже сообщалось о 9 жителях Павлодарской области, которые из-за сильной бури вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.

    Также из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

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