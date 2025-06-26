Сильнейший шторм обрушился на Париж: есть погибшие (видео)

Французские СМИ сообщили, что шквальный ветер и сильный дождь обрушились на столицу Франции и ее пригороды. Ухудшение погоды привело к наводнениям. В результате стихии погибли два человека.

По информации РБК, сильнейший шторм начался вечером 25 июня. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. На Париж обрушился ливень и ветер, скорость которого превышала 100 км/ч.

Все это нанесло городу серьезный ущерб: пострадал транспорт, десятки деревьев были выкорчеваны, а улицы оказались затоплены, что значительно затруднило движение.

По данным издания, в результате стихии погибли два человека - 50-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Из-за шторма также затоплены и закрыты несколько станций метро Парижа, пишет РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию обслуживающую железнодорожную инфраструктуру Парижа RATP.

"Линии RER и пригородных поездов остановлены из-за сильного шторма, обрушившегося на Париж и его окрестности рано вечером в среду. (...) Несколько станций метро закрыты из-за затопления", - говорится в материале.

Сообщается, что закрыты три станции метро на западе города, одна на севере и одна на юго-западе.

Напомним, в Казахстане ухудшение погодных условий также привело к трагедии. 19 июня женщина погибла в городе Аксу в Павлодарской области - обломок дерева проткнул грудную клетку погибшей.

Позже сообщалось о 9 жителях Павлодарской области, которые из-за сильной бури вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.