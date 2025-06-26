"Мы - номер один": вице-президент США показал средний палец с трибуны

Вчера, 25 июня, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления в Огайо публично показал неприличный жест, продемонстрировав средний палец.

Как пишут "РИА Новости", вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне.

"Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся.

"Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх.

Авторы материала предположили, что Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.

Добавим, видео с этим фрагментом выступления Вэнса появилось в соцсети Х.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами.

Что касается вице-президента, ранее Джей Ди Вэнсу пришлось объясниться по поводу собственных высказываний, сделанных в 2021 году и наделавших много шума, в которых он назвал политиков-демократов "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью".

Курьезный случай произошел с ним в апреле этого года - вице-президент США уронил и сломал чемпионский кубок во время торжества в Белом доме.

Как пишет Русская служба Би-би-си, еще пару лет назад он называл Дональда Трампа "идиотом" и "циничным мерзавцем", а теперь его считают возможным преемником 47-го президента США. Что известно о Вэнсе и чего от него ждать, читайте в этом материале.