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    "Мы - номер один": вице-президент США показал средний палец с трибуны

    Опубликовано:

    Джей Ди Вэнс
    Джей Ди Вэнс. Кадр из видео: x.com/allenanalysis

    Вчера, 25 июня, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления в Огайо публично показал неприличный жест, продемонстрировав средний палец.

    Как пишут "РИА Новости", вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне.

    "Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся.

    "Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх.

    Авторы материала предположили, что Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.

    Добавим, видео с этим фрагментом выступления Вэнса появилось в соцсети Х.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами.

    Что касается вице-президента, ранее Джей Ди Вэнсу пришлось объясниться по поводу собственных высказываний, сделанных в 2021 году и наделавших много шума, в которых он назвал политиков-демократов "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью".

    Курьезный случай произошел с ним в апреле этого года - вице-президент США уронил и сломал чемпионский кубок во время торжества в Белом доме.

    Как пишет Русская служба Би-би-си, еще пару лет назад он называл Дональда Трампа "идиотом" и "циничным мерзавцем", а теперь его считают возможным преемником 47-го президента США. Что известно о Вэнсе и чего от него ждать, читайте в этом материале.

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