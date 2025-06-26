"Безумный коммунист": Трамп обрушился с критикой на кандидата в мэры Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко высказался о кандидате в мэры Нью-Йорка Зохране Мамдани, назвав его "безумным коммунистом", передает NUR.KZ.

Трамп обрушился на кандидата от Демократической партии.

"Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный безумный коммунист, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым", - написал он.

Как пишет Euronews, 33-летний демократический социалист Зохран Мамдани, объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка во вторник вечером, после того как бывший губернатор штата Эндрю Куомо сошел с дистанции.

Тем не менее окончательный исход гонки еще предстоит определить путем рейтингового подсчета голосов.

В случае избрания Мамдани станет первым в Нью-Йорке мэром-мусульманином и американцем индийского происхождения.

В либеральном Нью-Йорке праймериз широко рассматриваются как гонка, которая фактически решает исход ноябрьских выборов, отмечают эксперты

Согласно официальному сайту мэрии Нью-Йорка, в настоящий момент мэром города является Эрик Адамс. Он является 110 главой города. В должность Адамс вступил в январе 2022 года.

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