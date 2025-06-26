Власти Армении говорят о разоблачении связанного с Россией заговора. Это волна репрессий, утверждает оппозиция

В среду армянские власти заявили о раскрытии масштабного плана по захвату власти и задержали 14 человек во главе с архиепископом Багратом (Галстаняном), лидером прошлогодних уличных протестов.

Близкие к правящей партии СМИ и публичные фигуры утверждают, что за заговором стояла Россия, но в Кремле называют происходящее внутренним делом Армении.

Защита задержанных отрицает их вину и сравнивает дело против них со сталинскими репрессиями.

Миллиардер, экс-президенты и Россия — кого власть связывает с заговором?

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал документ, якобы полученный от источников в оппозиции, — но представители оппозиции назвали его фальшивкой. Би-би-си не может подтвердить его подлинность.

План описывает поэтапные шаги по захвату власти. Армянские власти говорят, что заговор хотели реализовать летом этого года, однако в документе, опубликованном Следственным комитетом Армении, говорится об июле-сентябре 2024-го.

На следующий день, 25 июня, правоохранители задержали архиепископа Баграта; ему было предъявлено обвинение в подготовке терактов и призывах к захвату власти.

Святейший Баграт, как принято называть его в Армении, — относительно молодой (54 года) и харизматичный общественный деятель. Он высокопоставленный иерарх Армянской апостольской церкви (ААЦ), к которой относят себя больше 90% жителей страны.

В 2018 году Баграт поддержал протесты, которые привели Пашиняна ко власти, однако позже ушел в оппозицию. Его также нельзя назвать пророссийской фигурой — он учился и служил в Великобритании и Канаде.

Кроме него были также задержаны еще 13 человек, в том числе Игорь Саркисян, член правления оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Обыски также прошли у Артура Саркисяна, депутата парламента от оппозиционного блока «Армения».

Власти также опубликовали данные прослушки, на которых, как утверждается, архиепископ Баграт предлагает расстреливать несогласных и применять насилие для захвата власти. Би-би-си не может оперативно установить подлинность записей и проверить их на предмет монтажа.

Во время задержания архиепископ высмеял обвинения в свой адрес, но не прокомментировал представленные властью доказательства.

Утверждается, что во время обысков у сторонников было найдено огнестрельное оружие, которое должно было быть использовано для захвата власти. Критики власти говорят, что на представленных кадрах видно охотничье оружие.

В документе, который якобы содержит планы переворота, в числе заговорщиков упоминается арестованный на прошлой неделе российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян и два бывших президента Армении. Среди спонсоров плана называются компании «Газпром Армения» и «Южно-Кавказская железная дорога» — филиалы российских госкорпораций Газпром и РЖД.

После задержания архиепископа Баграта некоторые представители правящей партии и их сторонники намекают, что за заговором стояла Россия. «А теперь, Ваше святейшество, «иностранные центры силы» тебя тоже не спасут», — обратился к архиепископу вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Под этим имеется в виду Москва.

Правительство Пашиняна всерьез опасается переворота при поддержке России. Об опасности такого сценария корреспонденту Би-би-си в разные годы рассказывали источники — в том числе член кабинета министров и депутат от правящей партии (они говорили на условиях анонимности). Москва всегда отрицала эти обвинения.

«В Армении в качестве политической оппозиции действует Кремль — в лице его армянских исполнителей. Власть пока не заявляет об этом публично, наверное, чтобы не закрывать каналы для диалога с Кремлем», — написал близкий к власти правозащитник Артур Сакунц. Он не представил доказательств.

«Это внутреннее дело Армении, — сказал об аресте архиепископа Баграта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие. И чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России».

Это не первый раз, когда в разгар острой политической борьбы в Армении провластные силы обвиняют Москву во вмешательстве.

В сентябре 2023 года провластный армянский телеграм-канал распространил слух о том, что Кремль якобы отправил в Армению три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» для свержения Пашиняна. Никаких доказательств этого представлено не было, и МИД РФ назвал сообщение вбросом.

«У правящей партии есть серьезные опасения, что Москва постоянно пытается инициировать какие-то процессы, — отмечает армянский политолог Тигран Григорян. — Насколько эти страхи преувеличены, сказать сложно. Но они все время видят такие риски».

Светская власть против духовной

Хотя главным обвиняемым по уголовному делу сейчас проходит архиепископ Баграт, премьер-министр Пашинян утверждает, что за заговором стоит глава Армянской апостольской церкви (ААЦ) католикос Гарегин II и российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян.

Защита священнослужителя отрицает эти обвинения — и говорит, что в Армении не арестовывали высокопоставленных священнослужителей со времен сталинских репрессий.

«Архиепископ Баграт ведет самостоятельную деятельность, и из опубликованных следственных материалов даже не следует, что церковь связана с этим делом», — цитирует его адвоката издание News.am.

Пашинян находится в открытом конфликте с главой ААЦ, обвиняет католикоса в нарушении обета безбрачия и требует его отставки. В Армении церковь отделена от государства, и местные политологи связывают конфликт с политикой — церковь в последние годы стала влиятельным голосом несогласных, а в стране приближаются парламентские выборы.

Миллиардер Карапетян не участвует в армянской политике, но на прошлой неделе он выступил в поддержку ААЦ, пообещав, если нужно, защитить ее «по-своему».

В тот же день он был арестован по обвинению в призывах к захвату власти — так власти истолковали его слова. Защита Карапетяна отрицает все обвинения.