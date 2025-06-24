В Гааге на фоне двух войн начинается саммит НАТО. Чего от него ждать?

Открывающийся в Гааге саммит НАТО проходит в беспрецедентно сложное для стран-участниц время. Внутри альянса нет единства по многим ключевым вопросам: от повышения трат на оборону до того, как поддержать Украину в войне против России. Отношения союзников с США, самым могущественным членом НАТО, остаются непростыми. Незадолго до начала саммита США нанесли удары по Ирану, а накануне вылета в Нидерланды Дональд Трамп объявил о якобы достигнутом между Израилем и Ираном соглашении о перемирии, которое, по сообщениям, пока не работает.

Что скажут об Украине?

Лидеры 32 стран-участниц НАТО едут в Гаагу на фоне разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке и идущей больше трех лет войны в Украине. Несмотря на то что именно эти конфликты стали главным вызовом безопасности членов альянса, подробно обсуждать их на саммите пока не планируют.

Всего год назад на саммите НАТО в Вашингтоне его участники в итоговом коммюнике подписались под пунктом о "необратимом пути" Украины в альянс. С тех пор ситуация заметно изменилась.

Новая американская администрация дала понять, что не ждет Киев в НАТО. Вернувшись в Белый дом, президент США Дональд Трамп немедленно начал переговоры с Россией и неоднократно раздражительно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском (однажды даже выгнав его из Белого дома). Дипломатические усилия США пока не приблизили мир в Украине, но зато сильно встревожили европейских союзников, пытающихся помочь Киеву.

Одной из главных интриг саммита долго оставался вопрос участия Зеленского. Пока планируется, что в Гаагу, где в преддверии встречи приняли беспрецедентные меры безопасности, украинский президент все же приедет.

Пока планируется, что 24 июня Зеленский поучаствует в ужине, который организует королевская семья Нидерландов, проведет встречу с лидерами ЕС и несколько двусторонних переговоров. Пока не ясно, удастся ли ему поговорить с Трампом. Неделю назад они должны были встретиться на саммите Большой семерки в Канаде - но президент США уехал оттуда досрочно.

По данным Politico, именно из-за позиции США на саммите не состоится заседание Совета Украина-НАТО. Как пишет издание, американская делегация не хотела привлекать внимание к теме войны с учетом того, что Трамп, обещавший положить ей конец еще во время избирательной кампании, не смог добиться успеха.

Как именно Украину упомянут в итоговом коммюнике, пока до конца не ясно. На прошлой неделе саммит G7 закончился без совместного заявления в поддержку Украины и осуждения действий России, как в предыдущие годы, - в первую очередь из-за позиции США.

Чтобы избежать разлада, руководство НАТО решило, что в этом году коммюнике будет коротким и сфокусированным на успехах Трампа, касающихся повышения трат на оборону, выяснило Reuters.

По словам генсека альянса Марка Рютте, Украину в нем все-таки упомянут. На пресс-конференции перед началом саммита он пообещал, что в заявлении будут "важные формулировки", которые касаются и помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Как отмечает издание "Европейская правда", упрощенные формулировки могут сыграть Киеву на руку: добиться положений о более широкой поддержке со стороны альянса сейчас было бы сложно, а отсутствие упоминаний о членстве в НАТО позволяет сохранить "приобретенный дипломатический статус Украины" в отношениях с альянсом.

Как писала Politico, шансы Киева добиться значимой поддержки в Гааге осложняет еще и ситуация на Ближнем Востоке. За несколько дней до саммита США присоединились к ударам Израиля по объектам иранской ядерной программы. И хотя поздно вечером 23 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли перемирия, пока не ясно, насколько конфликт действительно близок к завершению и будет ли это перемирие соблюдаться.

Как отмечает Washington Post, в каком-то смысле удары США по Ирану полностью затмили саммит, который руководство НАТО готовило долгие месяцы.

Сейчас в программе мероприятия ничего не указывает на то, что лидеры планируют отдельно обсудить происходящее на Ближнем Востоке, хотя в преддверии встречи Марк Рютте признал, что участники, возможно, заходят поднять эту тему во время отдельных переговоров.

Но главной темой встречи, по его словам, все-таки должны быть вопросы обороны, касающиеся всех 32 членов альянса.

Расходы на оборону

Еще за несколько месяцев до саммита НАТО было понятно, что главной темой будет увеличение расходов на оборону.

В первую очередь это связано с фигурой Трампа. Президент США неоднократно говорил, что европейские союзники должны повысить свои траты с нынешних 2% (которых и так достигли не все) до 5% ВВП. Вашингтон делать этого не намерен, но в абсолютных цифрах США уже тратят на оборону куда больше других стран.

С учетом того, что США - это доминирующая сила в альянсе, к требованиям Трампа пришлось отнести серьезно.

Проблема в том, что единой позиции по этому вопросу в НАТО нет. Часть стран уже начали наращивать расходы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Другие опасаются, что рост расходов на оборону приведет к сокращению бюджета на социальные нужды и вызовет недовольство избирателей. Но чтобы утвердить рост расходов, поддержка среди участников должна быть единогласной.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте потратил месяцы на то, чтобы уговорить сомневающиеся страны согласиться на повышение трат до 5%.

Когда показалось, что он почти добился этой цели, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна на эту меру не согласится. В письме к Рютте, которое цитировало агентство Reuters, он назвал рост расходов "контрпродуктивным" шагом, который не совместим с испанским "взглядом на мир" и "социальным характером государства".

Демарш Санчеса поставил саммит под угрозу срыва. Лишь вечером 22 июня стало известно, что НАТО и Мадрид достигли компромисса. По данным нескольких СМИ, для этого пришлось изменить формулировку итогового коммюнике.

В предложении, где говорится о решении увеличить расходы, слово "мы" (оно указывает на то, что обязательство берут на себя все подписавшие заявление страны) заменят на слово "союзники".

По словам Санчеса, Испания намерена тратить на оборону 2,1% ВВП. Правда, на пресс-конференции перед началом саммита Рютте заявил, что "убежден" в том, что Испании придется тратить как минимум 3,5%, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства.

Преференции, которых добился Мадрид, уже вызвали недовольство внутри альянса. Как отмечает FT, проблемы с тем, чтобы добиться роста расходов до 5% ВВП, могут возникнуть и у других стран - например, Италии, Бельгии и Португалии. Власти Бельгии после того, как Санчез объявил о сделке, уже о том, что тоже намерены добиться от НАТО "максимальной гибкости".

Внутри альянса может возникнуть и другая проблема - она касается того, как повышение расходов до 5% будет применяться на практике. Чтобы добиться компромисса, Рютте предложил такую схему: страны-участницы НАТО должны пообещать, что к 2035 году поднимут до уровня 3,5% ВВП основные военные расходы, а еще до 1,5% - траты на сопутствующую инфраструктуру (какую конкретно, не уточняется).

"Думаю, некоторые европейские союзники формулируют это примерно так: "Да, речь идет о повышении расходов до 5%, но на деле - это 3,5% и еще 1,5%. А за эти 1,5% можно засчитать что угодно", - объясняет бывший постпред США в НАТО Курт Волкер, который перед саммитом выступил на брифинге Центра анализа европейской политики (CEPA).

По его словам, европейские страны-участницы НАТО начнут переосмыслять повышение расходов, на которое согласятся на встрече, сразу по окончании саммита. "И если они с этим переборщат, это может привести к конфликту в отношениях с США", - говорит Волкер.

Уступки Трампу

Едва ли не главная цель саммита этого года - продемонстрировать единство альянса с учетом сложной международной обстановки и напряжения между странами-участницами.

Дональд Трамп много раз говорил о НАТО со скепсисом. В преддверии его возвращения в Белый дом в Европе звучали опасения, что президент США может выйти из альянса или заметно сократить американскую поддержку и присутствие на континенте.

Сам же Трамп еще в декабре говорил, что это возможно, если альянс "не будет платить по счетам". По итогам первых месяцев его президентства США, с одной стороны, не стали ближе к этому шагу. С другой, риторика Белого дома и расхождения во взглядах на ключевые вопросы безопасности - например, войну в Украине - вызывали у европейских союзников заметное беспокойство.

Как пишет Politico, ради того, чтобы продемонстрировать единый фронт и одновременно порадовать Трапа, организаторы встречи решили сократить ее до 24 часов - обычно саммит продолжается двое суток.

По сути, основная часть саммита будет сведена к двум мероприятиям: вечером 24 июня лидеры соберутся на неформальный ужин, а 25 июня проведут одну встречу - вместо традиционных двух-трех.

Сама встреча, пишет FT, будет почти целиком посвящена именно вопросу расходов на оборону. По словам источников газеты, решение сократить программу было принято, чтобы Трамп не заскучал и не ушел раньше времени.

"Вся суть была в том, чтобы сделать саммит как можно более коротким и сфокусированным, - сказал один из собеседников FT. - И оставить как можно меньше пространства для сбоев".

*Власти России включили Елизавету Фохт в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.