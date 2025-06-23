Около 150 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале во Франции
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145 человек сообщили об уколах шприцами во время ежегодного фестиваля уличной музыки в эти выходные во Франции - задержаны 12 подозреваемых, передает The Guardian.
Сообщается, что миллионы людей вышли на улицы по всей Франции в субботу вечером на Праздник музыки.
Издание пишет, что феминистская организация Abrège Soeur перед началом фестиваля предупредила о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.
Официальные лица не сообщили, были ли это случаи использования шприцов с наркотиками для изнасилования. Сообщается, что некоторые жертвы нападений были доставлены в медучреждения для обследования на токсины.
По информации New York Post, в основном нападениям подверглись девочки-подростки. По данным на воскресенье, по меньшей мере три человека сообщили о том, что им стало плохо после уколов маньяков со шприцами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258655-okolo-150-chelovek-ukololi-shpricami-na-muzykalnom-festivale-vo-francii/
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