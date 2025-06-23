Около 150 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале во Франции

145 человек сообщили об уколах шприцами во время ежегодного фестиваля уличной музыки в эти выходные во Франции - задержаны 12 подозреваемых, передает The Guardian.

Сообщается, что миллионы людей вышли на улицы по всей Франции в субботу вечером на Праздник музыки.

Издание пишет, что феминистская организация Abrège Soeur перед началом фестиваля предупредила о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.

Официальные лица не сообщили, были ли это случаи использования шприцов с наркотиками для изнасилования. Сообщается, что некоторые жертвы нападений были доставлены в медучреждения для обследования на токсины.

По информации New York Post, в основном нападениям подверглись девочки-подростки. По данным на воскресенье, по меньшей мере три человека сообщили о том, что им стало плохо после уколов маньяков со шприцами.