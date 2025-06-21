"Моссад": главные триумфы и провалы израильской спецслужбы

Уже несколько дней Израиль наносит удары по иранским ядерным объектам, военным целям и частным резиденциям - в основном на западе страны и в районе столицы, Тегерана. И хотя эти удары наносятся с воздуха, в обнаружении целей и координации операций с земли ключевую роль может играть "Моссад", израильская разведывательная служба.

Считается, что агенты "Моссада" использовали беспилотники, тайно ввезенные в страну, чтобы выводить из строя системы ПВО Ирана. Иранские власти ранее признавали, что подозревают проникновение израильской разведки в свои силовые структуры.

Израилю за короткий период, с 13 июня, удалось убить значительное число ключевых военачальников и ученых-ядерщиков, и это значит, что у него была точная информация об их местонахождении.

Оценить роль "Моссада" в этом непросто - Израиль редко комментирует действия этой организации, а в стране существуют и другие разведывательные структуры. Но вот что известно о наиболее заметных операциях этой спецслужбы в прошлом.

Успехи "Моссада"

Убийство главы политического бюро ХАМАС

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля 2024 года во время визита в Тегеран. Он находился в гостевом доме. Сначала Израиль не взял на себя ответственность, но спустя несколько месяцев министр обороны Израиля Исраэль Кац признал, что за убийством стоял Израиль.

Обстоятельства смерти Хании остаются неясными. Халиль аль-Хайя, заместитель председателя Политбюро ХАМАС, заявил на пресс-конференции, что это был ракетный удар, и ракета попала прямо в Ханию. Он ссылался на очевидцев, находившихся рядом с ним.

Однако New York Times, ссылаясь на семь официальных лиц, сообщил, что Хания был убит взрывным устройством, которое было заблаговременно - за два месяца - тайно заложено в здание, где он проживал. Би-би-си не удалось независимо подтвердить ни одну из этих версий.

Это была одна из многих успешных операций Израиля против лидеров ХАМАС. После нападения палестинских боевиков 7 октября 2023 года Израиль убил ряд лидеров группировки, среди которых глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар, его брат Мохаммед, лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф и его заместитель Марван Исса.

Взорвавшиеся пейджеры "Хезболлы"

17 сентября 2024 года в Ливане, главным образом в районах, где сильно присутствие «Хезболлы», одновременно взорвались тысячи пейджеров. Их пользователи и находящиеся рядом люди были убиты или ранены. На следующий день подобным же образом взорвались сотни раций.

Это случилось на фоне конфликта между Израилем и "Хезболлой", который обострился после того, как "Хезболла" открыла огонь по израильским позициям на следующий день после нападения ХАМАС 7 октября.

Через два месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что это была операция Израиля.

В интервью телеканалу CBS (американскому медиапартнеру Би-би-си) два бывших агента "Моссада" раскрыли подробности операции. По их словам, "Моссад" спрятал взрывные устройства внутри батарей, питающих рации - обычно они размещаются в жилете ближе к сердцу пользователя.

По словам агентов, "Хезболла", не подозревая об этом, еще десять лет назад приобрела более 16 000 раций "по хорошей цене" у подставной компании, а позже также закупила 5 000 пейджеров.

В результате операции "Моссада" главным образом пострадали члены Хезболлы, но были среди пострадавших и случайные люди. Взрывы происходили повсеместно, в том числе в супермаркетах. Больницы оказались переполнены ранеными, многие из которых получили тяжелые увечья.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал эту операцию военным преступлением.

Убийство Мохсена Фахризаде

В ноябре 2020 года в городе Абсард, к востоку от Тегерана, был обстрелян кортеж, в котором ехал Мохсен Фахризаде - самый видный иранский ученый-ядерщик. Фахризаде был застрелен из пулемета с дистанционным управлением, оснащенного системой искусственного интеллекта.

"Поразить движущуюся цель так хирургически точно без жертв среди мирного населения возможно только при наличии оперативной разведки на месте", - писал тогда журналист Персидской службы Би-би-си Джияр Гол.

В апреле 2018 года Биньямин Нетаньяху на специально созванной пресс-конференции показал десятки папок, в которых были, как он заявил, документы, связанные с ядерной программой Ирана. Он заявил, что эти материалы были украдены агентами "Моссада" в ходе дерзкой операции на складе всего в 30 км от Тегерана - позже это подтвердил тогдашний иранский президент Хасан Рухани.

Премьер-министр Израиля особо подчеркнул роль Мохсена Фахризаде в, как он утверждал, секретной программе создания ядерного оружия:

"Доктор Мохсен Фахризаде… запомните это имя", - повторил он.

Иран ранее уже обвинял Израиль в убийстве четырех других иранских ученых-ядерщиков в период с 2010 по 2012 год.

Махмуд аль-Мабхух: задушен, но смерть выглядела как естественная

В 2010 году Махмуд аль-Мабхух, один из военных лидеров ХАМАС, был убит в гостинице в Дубае.

Поначалу его смерть выглядела как естественная, однако полиция Дубая, изучив записи с камер наблюдения, смогла установить, что это было убийство, и выявить участников операции.

Позже полиция сообщила, что аль-Мабхух был сначала подвергнут удару электрическим током, а затем задушен.

Считается, что операцией руководил "Моссад", и это вызвало дипломатическое возмущение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Израильские дипломаты, однако, настаивали, что нет доказательств связи "Моссада" с этим убийством.

Яхья Айяш был убит при взрыве телефона

Один из лидеров военного крыла ХАМАС Яхья Айяш был убит в 1996 году с помощью 50 граммов взрывчатки, заложенных в мобильный телефон Motorola Alpha.

Айяш был главным изготовителем бомб в ХАМАС. Он организовывал сложные атаки на израильские цели.

В конце 2019 года Израиль рассекретил некоторые детали этой операции, и израильский телеканал Channel 13 показал запись последнего телефонного разговора Айяша с его отцом.

Операция "Братья"

В начале 1980-х годов "Моссад" - по указанию премьер-министра Менахема Бегина — тайно переправил более 7 000 эфиопских евреев в Израиль через территорию Судана, используя фиктивный дайвинг-курорт в качестве прикрытия.

Так как Судан был враждебной страной, членом Лиги арабских государств, группа агентов "Моссада" действовала в глубокой тайне: они основали "курорт" на побережье Красного моря в Судане и использовали его как базу.

Днем они изображали персонал отеля, а ночью тайно вывозили евреев, которые пешком пересекали границу из соседней Эфиопии, - по воздуху и морю.

Операция длилась как минимум пять лет, и к моменту, когда она была раскрыта, агенты "Моссада" уже успели скрыться.

Возмездие за убийства на Олимпиаде в Мюнхене

В 1972 году палестинская вооруженная группировка "Черный сентябрь" убила двух членов израильской олимпийской команды на Олимпиаде в Мюнхене и захватила в заложники еще девятерых. Позднее все заложники были убиты во время неудачной операции по их спасению, проведенной полицией ФРГ.

В последующие годы "Моссад" начал охоту на подозреваемых в причастности к атаке. Среди целей был Махмуд Хамшари.

Он был убит взрывным устройством, заложенным в телефон в его парижской квартире. Хамшари потерял ногу в результате взрыва и впоследствии скончался от полученных ран.

Операция получила название "Гнев Божий".

Операция "Энтеббе"

Операция "Энтеббе", проведенная в Уганде в 1976 году, считается одной из самых успешных военных миссий Израиля. Операцию провели военные, а "Моссад" предоставил разведданные.

Двое участников Народного фронта освобождения Палестины и двое их немецких сообщников захватили самолет, направлявшийся из Тель-Авива в Париж, и перенаправили его в Уганду. Заложников, пассажиров и экипаж, держали в аэропорту Энтеббе. Пассажиров с неизраильскими паспортами и нееврейскими именами отпустили, и в заложниках осталось 105 человек. Израильский спецназ провел штурм аэропорта и освободил почти всех заложников. В ходе операции погибли трое заложников, все захватчики, несколько угандийских солдат, а также командир операции Йонатан Нетаньяху - брат нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Поимка нацистского офицера Адольфа Эйхмана

Одно из самых известных достижений "Моссада" - поимка в 1960 году нацистского офицера Адольфа Эйхмана, который скрывался в Аргентине. Эйхмана называют "архитектором Холокоста". После Второй мировой он скрывался, перемещаясь между несколькими странами, и в конце концов обосновался в Аргентине.

Группа из 14 агентов "Моссада" выследила его, похитила и доставила в Израиль, где его судили и в итоге казнили.

Известные провалы

Не каждая операция шла по плану, и в истории спецслужбы есть и серьезные провалы.

7 октября 2023 года

Атака ХАМАС на израильские города у границы с Газой 7 октября 2023 года застала в страну врасплох. То, что "Моссад" не знал о готовящейся атаке, считается его серьезным провалом.

По данным израильских властей, в результате нападения 7 октября погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей. 251 человек был захвачен и увезен в Газу в качестве заложников.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал войну в секторе Газа, которая, по данным Министерства здравоохранения Газы, находящегося под контролем ХАМАС, уже привела к более чем 55 тыс. погибших, большинство из которых - мирные жители.

Война Судного дня

Почти ровно за 50 лет до этого Израиль так же застали врасплох.

6 октября 1973 года Египет и Сирия начали внезапное наступление на Израиль, стремясь вернуть Синайский полуостров и Голанские высоты. Это произошло в Йом-Кипур, иудейский День искупления, или, по-другому, Судный день.

Египетские войска пересекли Суэцкий канал, понеся лишь малую часть ожидаемых потерь, в то время как сирийские силы атаковали израильские позиции и прорвались на Голанские высоты.

Советский Союз снабжал Сирию и Египет, а США обеспечили Израиль экстренными поставками оружия.

Израилю удалось отбросить наступающие силы, и война завершилась 25 октября - через четыре дня после принятия резолюции ООН с призывом прекратить боевые действия.

Неудачное покушение на лидера ХАМАС Махмуда аз-Захара

В 2003 году Израиль нанес авиаудар по дому лидера ХАМАС Махмуда аз-Захара в Газе.

Хотя аз-Захар выжил, в результате атаки погибли его жена и сын Халед, а также несколько других человек.

Бомбардировка полностью уничтожила дом, продемонстрировав серьезные последствия военных операций в густонаселенных районах.

Неудачное покушение на лидера ХАМАС Халеда Машаля

В 1997 году Израиль попытался отравить Халеда Машаля в Иордании - и эта операция привела к серьезному дипломатическому кризису. Попытка провалилась, израильские агенты были задержаны, и Израиль был вынужден предоставить противоядие, чтобы спасти Машалю жизнь.

Тогдашний глава "Моссада" Дани Ятом лично прилетел в Иорданию для оказания помощи Машалю.

Этот инцидент серьезно осложнил отношения между Израилем и Иорданией, лишь недавно подписавших мирный договор.

Дело Лавона

В 1954 году египетские власти сорвали израильскую операцию, известную как "Операция Сусанна".

Согласно плану, предполагалось закладывать бомбы в американские и британские учреждения в Египте, чтобы оказать давление на Великобританию и вынудить ее сохранить военное присутствие в зоне Суэцкого канала.

Этот инцидент стал известен как "Дело Лавона" - по имени тогдашнего министра обороны Израиля Пинхаса Лавона, которого считали причастным к планированию операции.