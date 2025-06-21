НАТО между жизнью и смертью. Сможет ли альянс пережить Трампа и агрессивную Россию

Полномасштабная война России против Украины вывела НАТО из летаргического сна, заставив альянс в спешке усиливаться и расширяться.

Только за последние два года к блоку присоединились Швеция и Финляндия.

Однако теперь, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Североатлантический альянс переживает, пожалуй, свой самый глубокий кризис.

И этот кризис, по мнению некоторых экспертов, может либо похоронить его, либо перезапустить и наполнить новым смыслом.

Причин несколько, но главный симптом прост: недоверие.

Среди членов НАТО нет уверенности, что принцип "один за всех и все за одного" сработает, и в случае необходимости Альянс гарантированно защитит ту страну блока, на которую нападут.

Более того, в жизнеспособности НАТО позволяет себе время от времени сомневаться даже его ключевой член и основатель - Соединенные Штаты Америки во главе с Дональдом Трампом.

Даже несмотря на то, что единственным случаем применения Статьи 5 Вашингтонского договора НАТО была помощь именно Америке - это случилось после нападений на США 11 сентября 2001 года.

Так какими же могут быть сценарии для НАТО?

"Смерть мозга НАТО"

Когда в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга НАТО", его слова шокировали как членов и партнеров альянса, так и его противников.

Тогда в Белом доме впервые хозяйничал Дональд Трамп, а на территории Украины тлела война.

В Сирии же война еще бушевала.

И именно несогласованная с союзниками по НАТО политика Турции в Сирии и внезапный вывод оттуда американских войск и вызвали фрустрацию Макрона.

Свое заявление французский лидер тогда аргументировал полным отсутствием координации между Вашингтоном и союзниками по альянсу в стратегических вопросах безопасности.

Прошло почти шесть лет.

Война России против Украины стала полномасштабной.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом и многочисленными телефонными разговорами с Владимиром Путиным фактически вывел хозяина Кремля из международной изоляции.

Из Сирии, не без помощи Турции, повстанцы изгнали диктатора Башара Асада.

А в Европе, на фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, сформировалось чувство одиночества перед лицом российской угрозы.

И это в ситуации, когда Россия, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сейчас производит столько же снарядов за три месяца, сколько весь альянс - за год.

Риск выхода США

Еще в первый президентский срок Дональда Трампа Соединенные Штаты вплотную приблизились к выходу из альянса, утверждал экс-советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон.

Американского лидера, который сам себя часто называет "бизнесменом", крайне беспокоило то, что большинство союзников по НАТО не тратили на оборону те 2% ВВП, о которых в блоке договорились еще в 2006 году.

В прошлом году, во время президентской кампании, Трамп заявил, что не стал бы защищать тех европейских членов НАТО, которые, по его словам, не платят за оборону, а наоборот - поощрял бы Россию "делать с ними все, что ей вздумается". И подчеркнул: "Вы должны оплачивать свои счета".

А уже после победы на выборах в 2024 году в интервью телеканалу NBC политик заявил, что будет рассматривать выход США из альянса, если членство в нем не будет приносить Америке пользы.

По иронии, в истории НАТО лишь один раз применялась Статья 5 Вашингтонского договора.

Она касалась защиты именно Соединенных Штатов после терактов 11 сентября. Уже в октябре 2001 года члены НАТО начали две операции - в воздухе и на море.

Операция Eagle Assist базировалась, собственно, в Америке - союзники проводили воздушную разведку над территорией США при помощи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A.

А операция Active Endeavour ("Активные усилия") проходила в Средиземном море и была сосредоточена на предотвращении перемещений боевиков.

Финансовый вопрос

По состоянию на сегодняшний день, среди 32 государств-членов альянса уже 22 страны начали выделять на оборону те самые 2% ВВП.

Чемпионом здесь является Польша, которая в прошлом году потратила более 4% ВВП, за ней следуют Эстония и США - более 3%.

Но на недавнем экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп призвал страны альянса тратить на оборону уже не 2%, а 5% ВВП.

И хотя некоторых европейских союзников эта идея шокировала, позже, по словам генсека блока Марка Рютте, большинство из них приблизились к принятию этой цифры.

Собственно, Рютте предлагает смягчить удар и увеличить основные расходы каждой страны-члена НАТО до 3,5% ВВП, тогда как оставшиеся 1,5% должны будут составлять так называемые "расходы, связанные с обороной".

Именно в деньгах и кроется причина наибольших трений между США и остальными союзниками.

В мире распространен нарратив о том, что вклад США в НАТО составляет 66% от 1,3 трлн долларов, которые члены альянса потратили в 2023 году на оборону.

Впрочем, это утверждение некорректно, ведь гигантский американский оборонный бюджет более чем в 800 млрд долларов не тождественен расходам США на нужды НАТО.

В 2023 году США внесли в бюджет НАТО 521 млн евро - это 15,9% от общей суммы в 3,3 млрд евро. В то же время Великобритания, население которой в пять раз меньше, внесла 10,1% от общей суммы.

Американский контингент в Европе

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что считает несправедливой привычку Европы полагаться на безотказную защиту со стороны Америки.

Однако когда-то именно США сами приучили к этому европейских союзников.

НАТО создавалось для того, чтобы остановить экспансию СССР и оградить Европу от возрождения националистических радикальных движений, милитаризация которых могла привести к новой войне.

После Второй мировой войны Вашингтон выстроил на европейском континенте именно ту модель взаимодействия в сфере безопасности, которая сохраняется и по сей день: США распространяют на Европу свой ядерный зонтик и размещают контингент, а европейские государства покупают американское оружие и поддерживают американскую политику в мире.

Сейчас на территории Европы - от Гренландии до Польши и стран Балтии - на более чем 40 базах размещены около 85 тысяч американских военных.

Это в 5,5 раза меньше, чем 475 тыс. американцев, служивших в Западной Европе в разгар холодной войны в конце 1950-х.

Однако вскоре численность американских военных в Европе может еще больше сократиться.

Представители администрации Дональда Трампа уже выражали желание уменьшить количество американских войск на территории союзных европейских государств, аргументируя это тем, что потенциальный конфликт с Китаем представляет для Вашингтона больший приоритет.

А министр обороны США Пит Хегсет прямо в Польше, имеющей общую границу с Калининградской областью России, предупредил, что пребывание американских военных в Европе - это "не навсегда".

Конец Pax Americana

В последние годы две трети контрактов на производство оружия для союзников в Европе выполнял американский военно-промышленный комплекс.

Однако жесткая риторика Белого дома в адрес Старого Света заставила европейцев моделировать будущие системы безопасности уже без участия США.

Если Америка вдруг покинет Европу, процесс развода будет долгим и дорогостоящим - по разным оценкам, он займет от 10 до 25 лет и обойдется европейским членам НАТО до 1 трлн долларов США.

Однако по сравнению с фондом восстановления ЕС после Covid-19 (на более чем 2 трлн евро) эта сумма выглядит подъемной.

В то же время очевидно, что с уходом Америки из Европы значительно ослабнут и американские рычаги влияния на европейский континент.

США также потеряют деньги, рабочие места и контракты на поставку оружия.

И если этот процесс не остановить, закончится Pax Americana - эпоха господства "американского мира" на Западе, принесшая стабильность и процветание после Второй мировой войны.

На фоне охлаждения отношений с американскими союзниками по НАТО Европа заигрывает с идеей создания общей европейской армии, которая невозможна без сотрудничества с Украиной.

Сотрудничество с Украиной

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский в своем "плане победы" предложил заменить американских военных в Европе на украинцев.

Эту идею встретили с удивлением как в Европе, так и в Америке, поскольку вместе с потенциальным выводом американских войск Европа может остаться и без американского зонтика безопасности.

Однако Европа не может не замечать украинской военной мощи, даже на фоне критики Трампом идеи о вступлении Украины в НАТО.

За 11 лет войны с Россией Украина построила миллионную армию - ни один европейский член НАТО не имеет подобной силы.

В интервью британской газете Guardian Зеленский заявил: "Если НАТО останется без Украины, то Европа будет оккупирована".

По словам украинского президента, на середину февраля армия Украины насчитывала 110 боевых бригад, тогда как российская была вдвое больше.

Тем временем европейский боевой компонент с учетом американского контингента имел 82 боевые бригады.

В то же время, в этом году Россия планирует увеличить свою армию еще на 30 бригад.

Безопасность европейских союзников

Ровно год назад в Вашингтоне отмечали 75-летие Североатлантического альянса.

Но доживет ли альянс до 80-летия - вопрос открытый.

Сегодня организация объединяет 32 государства Европы и Северной Америки и считается самой мощной коллективной системой безопасности в мире.

В реальности сильнейший член альянса, США, пугает выходом из организации, угрожает захватом Гренландии - автономной территории в составе другого члена НАТО - Дании, а также травит руководство ближайшего соседа и партнера по НАТО - Канады, шутя о ее возможном присоединении в качестве 51-го штата.

И эта реальность демонстрирует, что даже самый мощный за всю историю человечества военно-политический союз может оказаться хрупким - как из-за внешней агрессии, так и из-за непродуманной внутренней политики.

И пока американцы размышляют о выводе войск из центральной Европы и стран Балтии, Германия начинает развертывание войск в Латвии.

Руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль утверждает, что Россия не считает обязательства коллективной обороны НАТО действенными. Он предупреждает, что НАТО в Европе предстоит проверка на прочность со стороны России.

Если в случае подобного развития событий НАТО не ответит и обязательства по коллективной безопасности не сработают, это станет смертью альянса.