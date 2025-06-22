Дочь Трампа снялась в мини-платье с декольте на крыше в Нью-Йорке

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, выложила фото в мини-платье с декольте на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ.

43-летняя Иванка Трамп позировала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила серьгами, кольцом, браслетом и босоножками на каблуках.

Дочь президента снялась на крыше высотки в Нью-Йорке.

"Красота", "Обворожительная", " Черный - твой цвет", "Плате сногсшибательное", "Величайшая женщина в величайшем городе мира", "Твой муж - настоящий счастливчик", - писали фанаты.

По информации РБК, Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик и единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Родители развелись, когда Иванке было 11 лет.

Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели.

В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты "Юная мисс США". Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес.

В 2005 году 24-летняя девушка присоединилась к компании застройщика The Trump Organization.

В марте 2017 года Иванка Трамп приступила к обязанностям специального советника президента на безвозмездной основе и заодно стала главой созданного тогда же Управления экономических инициатив и предпринимательства.

После президентства Трампа его с дочерью пути разошлись.