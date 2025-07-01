Лидера общины виссарионовцев Сергея Торопа приговорили к 12 годам колонии

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил основателя «Общины Виссариона» Сергея Торопа к 12 годам колонии строгого режима, его пресс-секретаря Вадима Редькина — к 11 годам лишения свободы, а директора общинной школы «Истоки» Владимира Ведерникова — к 12 годам, сообщила прокуратура региона.

Все трое обвинялись в руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием. Кроме того, Тороп и Редькин обвинялись в причинении вреда здоровью, а Ведерников — в мошенничестве.

По версии следствия, в результате их действий 16 членам «Общины» был причинен моральный вред, шестерым — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести, уточняет ТАСС.

Как пишет «Коммерсант», ни один из троих обвиняемых не признал вину.

Тороп, который ранее работал инспектором ДПС и плотником, создал «Общину Виссариона» (также известна как «Церковь последнего завета») в Красноярском крае в 1991 году. За 30 лет ее существования в ней состояли от трех до пяти тысяч человек.

Лидеры религиозной организации были арестованы в сентябре 2022 года, когда силовики нагрянули в поселение общины, которую ее жители называли «Обитель Рассвета» в Красноярском крае. Вскоре организация как юрлицо была ликвидирована по иску прокуратуры.

Как отмечает «РИА Новости», сотни последователей Торопа, переехавшие в Красноярский край (в том числе из других регионов России), до сих пор проживают в нескольких отдаленных поселках Курагинского и Каратузского районов.

Последователи считали Виссариона реинкарнацией Иисуса Христа и пророком, называя его «учителем». Сам он в последние годы отдалился от общины и много путешествовал по миру, а возможность встречи с ним и право задать ему вопрос разыгрывались среди его последователей в специальную лотерею.

Как пишет «Коммерсант», суд пришел к выводу, что главными целями обвиняемых были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда.

Чему учил Виссарион

Одним из источников вероучения Виссариона является «Последнее завещание» — обширная летопись его деятельности. В «Завещании» изложена теория космогонии Виссариона, которая во многом пересекается с восточными эзотерическими учениями, с темами реинкарнации, а также подготовки к надвигающемуся апокалипсису.

Виссарионовцы использовали свой календарь, отсчет времени в нем идет со дня рождения Торопа (с 14 января 1961 года) и обозначается как «Эпоха Рассвета».

Последователям Виссариона запрещалось курить, употреблять алкоголь и вести денежный обмен, но не возбранялось многоженство, так называемые «треугольники». Кроме того, членам общины предписывалось вести натуральное хозяйство, отказаться от мяса, кофе, чая, сахара и изделий из пшеницы.

Эти ограничения распространялись и на детей, которые, как правило, не учились в общеобразовательных школах, с ними занимались по особой программе и не делали им прививок.

Уехавшие в разное время из общины люди составили список детей, которые умерли или серьезно пострадали из-за отсутствия или недостатка медпомощи (Виссарион учил, что «плоть должна сама себя излечивать»), всего бывшие виссарионовцы вспомнили семь таких случаев.

Известно также о нескольких смертях от запущенных болезней и в результате самоубийств среди последователей Виссариона.

В общине никого не держали насильно, однако нередко разочаровавшиеся в учении виссарионовцы не уезжали из «Обители Рассвета», поскольку для переезда туда они продали свое прежнее жилье, бросили работу и утратили социальные связи, рассказывали его бывшие последователи.