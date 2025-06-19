Британский премьер перепутал нового президента Южной Кореи с переводчиком (видео)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попал в неловкую ситуацию на саммите G7 - политик перепутал президента Южной Кореи с переводчиком, пишет The Daily Mail.

Курьезная ситуация попала на видео. На распространившихся кадрах видно, как Стармер сначала пожимает руку переводчику, после чего к нему подходит девушка и указывает на настоящего собеседника.

По информации издания, неловкая ситуация случилась когда политики должны были встретиться для официальных переговоров. Стармер пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мена, а после не знал, где им встать для фото.

Отметим, что всего две недели назад в Южной Корее выбрали нового президента - на внеочередных президентских выборах победу одержал кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен.

Добавим, предыдущий президент Южной Кореи Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.

14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.