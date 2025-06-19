Беременной женщине в Джорджии после смерти мозга поддерживали жизнь вплоть до родов. Аборты там запрещены

Спустя почти четыре месяца, проведенные на аппаратуре жизнеобеспечения в больнице Атланты, у медсестры Адрианы Смит, у которой еще в феврале была диагностирована смерть мозга, врачи приняли роды недоношенного мальчика весом около 820 г.

Как рассказала журналистам мать роженицы, Эйприл Ньюкерк, кесарево сечение Адриане, которой в июне формально исполнился 31 год, сделали в пятницу. Со вторника, 17 июня, ее родственники разрешили отключить женщину от аппаратуры, которая последние несколько месяцев поддерживала в ней жизнь, сообщала ведущая местная газета Atlanta Journal - Constitution.

«Это трудно даже осознать, — призналась Ньюкерк в эфире местного телеканала. — Я ее мать. Не должна я хоронить собственную дочь. Это она меня хоронить должна».

Так долго врачи больницы Эморийского университета не давали женщине умереть потому, что на момент смерти мозга она вынашивала ребенка, находясь примерно на восьмой-девятой неделе, а законы штата Джорджия запрещают прерывание беременности, если у плода уже можно различить сердцебиение (это происходит примерно на шестой неделе).

Таким образом родившийся в пятницу младенец, которого назвали Ченс, появился на свет примерно на три месяца раньше срока. Он был помещён в палату интенсивной терапии для новорожденных.

Как рассказала его бабушка Эйприл, пока малыш отлично справляется и врачи «ожидают, что с ним все будет в порядке».

Би-би-си обратилась в больницу за подтверждением смерти Адрианы Смит и какими-либо комментариями, однако ответа пока не получила.

Ранее пресс-служба клиник Эмерийского университета отказывалась обсуждать истории конкретных больных, настаивая на том, что для коллектива учреждения «приоритетом является безопасность и благополучие пациентов, которых мы обслуживаем».

Законы Джорджии

Подробности этой истории получили огласку в мае, когда мать Смит рассказала местному телеканалу, что решение не отключать пациентку от аппаратуры было принято врачами без учета мнения ее семьи.

«Я не хочу сказать, что мы бы наверняка решили прервать ее беременность, — заявила тогда Ньюкерк. — Что я хочу сказать — это что нам должны были хотя бы дать право выбора».

Медицинские документы подтверждают, что впервые Смит обратилась к врачу с жалобой на головные боли в начале года, в феврале, уже будучи беременной.

Осмотрев пациентку, терапевт выписал ей какие-то лекарства, однако уже на следующее утро в больницу позвонил бойфренд женщины, сообщив, что Адриана задыхается.

30-летнюю Смит срочно отвезли в клинику, где компьютерная томография показала наличие в головном мозге пациентки множественных сгустков крови неизвестного происхождения.

Ее состояние быстро ухудшалось, и вскоре врачи констатировали, что шансов на восстановление у нее нет: мозг женщины мертв.

Тем не менее врачи больницы Эмори заявили семье, что не могут отключить пациентку от аппаратуры, поддерживающей жизнь в ее теле, поскольку это может быть квалифицировано как прерывание ее текущей беременности — что в штате Джорджия делать категорически запрещено, если с момента зачатия прошло больше шести недель.

При этом еще тогда, в феврале, врачи предупредили мать женщины, что в связи со случившемся не исключено, что ее внук может появиться на свет слепым, неспособным к нормальной ходьбе или даже просто нежизнеспособным.

Дебаты об абортах в США

Практически полный запрет на аборты возглавляющий штат республиканец Брайан Кемп подписал в 2019 году.

Однако этот закон вступил в силу только после того, как в 2022 году Верховный суд США принял решение, фактически лишившее американских женщин гарантированного конституционного права на аборт.

Для защитников права на аборт история Смит стала еще одним вопиющим случаем в длинном списке историй, ставших возможными из-за запретов на аборты в консервативных штатах.

В Огайо, например, чтобы прервать беременность 10-летней жертвы изнасилования, девочку пришлось вывозить в другой штат.

В Техасе одну женщину, у которой уже было четверо детей, заставили доносить плод с доказанной смертельной аномалией, а другую — у которой случился выкидыш — врачи отказывались лечить, пока спустя 40 часов женщина не истекла кровью.

Как пишет либеральное издание Atlantic, с философской точки зрения, все эти случаи — лишь отражение того, что сторонники абортов считают неоспоримым основанием своей политики в этой сфере: что тела и жизни женщин — не более чем расходный материал, предназначенный исключительно для производства детей.

А как отмечает в New York Times профессор Юридической школы Ратгерса Кимберли Матчерсон, «сторонники репродуктивной справедливости уже давно поняли, что закон об абортах никогда не касается исключительно одних только абортов. Речь идет об осуществлении контроля над всеми беременными женщинами — независимо от того, планируют ли они доносить свою беременность до срока».