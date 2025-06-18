"Нам самим жрать будет нечего": Лукашенко заявил о "бардаке" в сельском хозяйстве Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в сельскохозяйственном секторе наблюдается "бардак", а сотрудникам не хватает дисциплины, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Александр Лукашенко критически высказался о сфере сельского хозяйства в Беларуси.

"Специалистов у нас много. Пока хромает организация. Посмотрим, что из этого кадрового эксперимента получится. Но не хватает дисциплины. Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, а иногда не делаем вообще. У нас бардак в сельском хозяйстве. И неправда, что у нас не хватает людей. Мы их не организовали и не заставили работать. Должна быть дисциплина. Нужен результат", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что видит среди подчиненных "приличный объем неисполнительности".

"Я решил поступить по-военному. У нас была в армии такая хорошая формула: "Делай, как я". Вот я решил вам показать: я от вас требую вот это, сделайте так. Тогда не будет падежа скота. Потому что, если будет падеж скота, как сейчас или вчера будет это все продолжаться, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего. Поэтому не думайте, что это прихоть Лукашенко", - сказал глава Беларуси.

Напомним, 25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, когда состоялась церемония инаугурации, на которую были приглашены 1100 человек. А выборы президента Беларуси прошли 26 января.

Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%. Вскоре стало известно, что Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов.

После голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок, но его уговорили.