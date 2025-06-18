"Нам самим жрать будет нечего": Лукашенко заявил о "бардаке" в сельском хозяйстве Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в сельскохозяйственном секторе наблюдается "бардак", а сотрудникам не хватает дисциплины, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.
Александр Лукашенко критически высказался о сфере сельского хозяйства в Беларуси.
"Специалистов у нас много. Пока хромает организация. Посмотрим, что из этого кадрового эксперимента получится. Но не хватает дисциплины. Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, а иногда не делаем вообще. У нас бардак в сельском хозяйстве. И неправда, что у нас не хватает людей. Мы их не организовали и не заставили работать. Должна быть дисциплина. Нужен результат", - сказал он.
Также Лукашенко заявил, что видит среди подчиненных "приличный объем неисполнительности".
"Я решил поступить по-военному. У нас была в армии такая хорошая формула: "Делай, как я". Вот я решил вам показать: я от вас требую вот это, сделайте так. Тогда не будет падежа скота. Потому что, если будет падеж скота, как сейчас или вчера будет это все продолжаться, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего. Поэтому не думайте, что это прихоть Лукашенко", - сказал глава Беларуси.
Напомним, 25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, когда состоялась церемония инаугурации, на которую были приглашены 1100 человек. А выборы президента Беларуси прошли 26 января.
Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%. Вскоре стало известно, что Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов.
После голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок, но его уговорили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256597-nam-samim-zhrat-budet-nechego-lukashenko-zayavil-o-bardake-v-selskom-hozyaystve-belarusi/
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