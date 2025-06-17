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    Новости русской службы Би-би-си

    Палестинцы сообщают о десятках погибших при стрельбе ЦАХАЛ у пункта раздачи продовольствия в секторе Газа

    Опубликовано:

    Сектор Газа
    Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

    ВОЗ сообщила во вторник, что получила информацию от официальных лиц в секторе Газа об очередной стрельбе у пункта раздачи продовольствия. По словам палестинских чиновников, израильские военные обстреляли район к востоку от Хан-Юниса, где в тот момент тысячи человек выстроились за гуманитарной помощью. Сообщается о десятках погибших, независимого подтверждения этой информации пока нет.

    По разным данным палестинских источников, жертвами израильского обстрела стали от 20 до 47 человек, десятки ранены. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщает, что пострадавших привезли в больницу Насер, которая настолько переполнена, что людей кладут на полу.

    Стрельба во вторник якобы произошла у пункта оказания гуманитарной помощи, организованного израильско-американским Gaza Humanitarian Foundation. Всего таких пунктов открыто четыре по всему сектору, и, судя по сообщениям, инциденты возле них происходят практически ежедневно.

    Накануне палестинские чрезвычайные службы сообщили о 30 погибших в районе Аль-Алама в Рафахе, на юге сектора. По их словам, трагедия произошла возле пункта раздачи продовольствия, где распределяли муку.

    Такие пункты начали работать в разных частях Газы в конце мая, после трехмесячной полной блокады сектора Израилем. Помощь снова начала поступать в рамках американо-израильской инициативы Гуманитарный фонд Газы (GHF).

    Объекты GHF охраняют частные американские вооруженные охранники. Фонд рассчитывает занять место главного поставщика гуманитарной помощи в Газе, вытеснив с этой роли структуры ООН.

    ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам и, похоже, «используют помощь в качестве оружия».

    С момента открытия пункты GHF работают с перебоями в связи с проблемами с безопасностью. Би-би-си во вторник получила заявление от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) относительно более ранних сообщений о десятках погибших и раненых палестинцев в пункте раздачи гуманитарной помощи в Газе.

    ЦАХАЛ сообщает, что «было зафиксировано скопление людей рядом с грузовиком с гуманитарной помощью, который застрял» в Хан-Юнисе, недалеко от места, где действовали израильские войска.

    Также добавляется, что армия «сожалеет о любом вреде, причинённом непричастным лицам, и прилагает усилия для минимизации ущерба для них, одновременно обеспечивая безопасность своих солдат». В ряде случаев Израиль признавал, что инциденты были связаны с действиями ЦАХАЛ.

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