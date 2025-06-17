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    Сотни человек эвакуировались из Ирана через Азербайджан

    Опубликовано:

    Девушка сидит в самолете на месте у окна
    В салоне самолета. Иллюстративное фото: Freepik

    Граждане 17 стран (600 человек, среди которых и казахстанцы) эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Report.az.

    Как сообщает издание, гуманитарный коридор функционирует уже 5 дней. На данный момент обеспечен беспрепятственный переход более 600 человек через контрольно-пропускной пункт "Астара". Среди эвакуированных - граждане 17 стран.

    Осуществляется эвакуация граждан стран СНГ - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Что касается европейских стран, эвакуация граждан Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии, Португалии осуществлялась на основании обращений.

    Среди отправленных на родину также есть граждане США, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Вьетнама.

    Напомним, вчера в казахстанском МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о ситуации с казахстанцами в Иране и Израиле - более 70 человек уже выехали из этих стран.

    "Пока (об эвакуации речи - прим. ред.) нет, но, если будет необходима эвакуация, у нас сегодня проходит заседание межведомственной комиссии, по итогам комиссии будет решено. Кто пожелает, конечно, мы эвакуируем", - сообщил Смадияров.

    Ранее Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

    Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

    Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

    А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.

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