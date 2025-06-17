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    Илон Маск ответил на слухи о своей наркотической зависимости и обнародовал результаты теста

    Опубликовано:

    Илон Маск
    Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

    Американский миллиардер Илон Маск ответил на слухи о своей наркотической зависимости и опубликовал результаты теста в своем аккаунте в X, передает NUR.KZ.

    Маск опубликовал новый пост, к которому прикрепил результаты анализов на наличие наркотических средств в организме. Судя по данному фото, в организме Маска не обнаружили наличия многих наркотических веществ. Еще ряд веществ были обнаружены в допустимом количестве.

    "Lol", - подписал фото Маск ( аббревиатура от английского выражения "laughing out loud", что в переводе на русский означает "громко смеяться" - прим. ред.).

    Отметим, что несколько недель назад издание New York Times опубликовало большой материал, в котором утверждалось, что в ходе предвыборной кампании в пользу Дональда Трамп Илон Маск якобы"совмещал наркотики и семейную драму".

    "По мере того, как Маск входил в орбиту президента Трампа, его личная жизнь становилась все более бурной, а употребление наркотиков было более интенсивным, чем считалось ранее. Употребление наркотиков Маском вышло далеко за рамки случайного употребления", - сказано в публикации.

    Также в тексте были приведены названия конкретных наркотических веществ, которые, по версии источников издания, употреблял Илон Маск.

    "Неясно, принимал ли 53-летний Маск наркотики, когда в этом году он стал постоянным гостем в Белом доме и получил полномочия по сокращению федеральной бюрократии. Но он демонстрировал непредсказуемое поведение, оскорблял членов кабинета министров, жестикулировал как нацист и искажал свои ответы в постановочном интервью", - писало издание.

    Напомним, недавно Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа. Позже Илон Маск после ухода с госслужбы ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.

    А Трамп заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта.

    Вскоре стало известно, что Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались из-за споров о государственных расходах.

    Но на прошлой неделе Маск признал ошибку в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп заявил, что "мог бы простить" Маска.

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