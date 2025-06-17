Пассажирский самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
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В индийском городе Нагпур из-за сообщений о возможном взрыве совершил экстренную посадку самолет авиакомпании IndiGo, который летел в столицу страны - Дели, передает NUR.KZ.
По данным издания India Today, рейс из Кочи в Дели совершил аварийную посадку в аэропорту Нагпура после того, как, поступило сообщение об угрозе взрыва.
Источники в аэропорту Кочи рассказали изданию, что сообщение о возможном взрыве было получено утром, при этом был назван и номер рейса. Сразу было принято решение о посадке.
Отмечается, что аварийная посадка прошла благополучно. Пассажиры благополучно высадились в Нагпуре, сейчас ведется расследование.
Позже издание Times of India сообщило, что подозрительных предметов на борту самолета не обнаружено.
Напомним, накануне в штате Уттаракханд в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.
А 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился пассажирский самолет. После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.
Сначала сообщалось, что погибли все 242 человека, которые находились на борту лайнера. Позже полицейские обнаружили выжившего, сидевшего в самолете на месте 11А.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256339-passazhirskiy-samolet-v-indii-sovershil-ekstrennuyu-posadku-iz-za-ugrozy-vzryva/
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