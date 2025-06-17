Пассажирский самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

В индийском городе Нагпур из-за сообщений о возможном взрыве совершил экстренную посадку самолет авиакомпании IndiGo, который летел в столицу страны - Дели, передает NUR.KZ.

По данным издания India Today, рейс из Кочи в Дели совершил аварийную посадку в аэропорту Нагпура после того, как, поступило сообщение об угрозе взрыва.

Источники в аэропорту Кочи рассказали изданию, что сообщение о возможном взрыве было получено утром, при этом был назван и номер рейса. Сразу было принято решение о посадке.

Отмечается, что аварийная посадка прошла благополучно. Пассажиры благополучно высадились в Нагпуре, сейчас ведется расследование.

Позже издание Times of India сообщило, что подозрительных предметов на борту самолета не обнаружено.

Напомним, накануне в штате Уттаракханд в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

А 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился пассажирский самолет. После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Сначала сообщалось, что погибли все 242 человека, которые находились на борту лайнера. Позже полицейские обнаружили выжившего, сидевшего в самолете на месте 11А.