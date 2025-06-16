Пойман подозреваемый в убийстве депутата от Демократической партии в Миннесоте

Поиски подозреваемого в убийстве депутата законодательного собрания штата Миннесота и ее мужа в воскресенье закончились успешно: задержан 57-летний Вэнс Лютер Болтер.

О поимке Болтера официально объявил губернатор Миннесоты Тим Уолз. По его словам, задержанного допрашивают.

Облава на Болтера продолжалась почти двое суток. Как сообщили газета New York Times и телекомпания CBS News, его нашли в сельской местности, которую с субботы прочесывало большое число сотрудников правоохранительных органов.

«После двухдневных поисков, двух бессонных ночей, правоохранительные органы задержали Вэнса Болтера», — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз на пресс-конференции поздно вечером.

Полиция охарактеризовала поиски как «крупнейшую операцию по розыску в истории штата», в которой участвовали 20 отрядов спецназа и сотрудники нескольких ведомств.

Заместитель начальника патрульной полиции штата Миннесота Джереми Гейгер сообщил журналистам, что Болтер был «задержан без применения силы».

Полиция уверена, что именно Болтер, одетый в форму, похожую на обмундирование полицейского, в ночь на субботу застрелил депутата законодательного собрания штата Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, а также стрелял в сенатора штата Джона Хоффмана и его жену Иветт.

Хоффманы остались живы. «По последним данным, сенатор Хоффман вышел из операционной и идет на поправку», — сказал Уолц журналистам.

По словам сенатора Эми Клобушар, Хоффман получил девять пулевых ранений, а его жена Иветт — восемь.

И Хортман, и Хоффман — политики из Демократической партии. Их однопартиец, губернатор Тим Уолз заявил, что убийство четы Хортман и покушение на чету Хоффман выглядят как преступления, совершенные по политическим мотивам.

В автомобиле, оставленном Болтером у дома Хортманов, был найден блокнот с именами других законодателей и потенциальных целей. Глава Бюро по борьбе с преступностью Миннесоты Дрю Эванс заявил ранее в воскресенье, что эти записи не были политическим манифестом в чистом виде.

«Я обеспокоена судьбой всех наших политических лидеров и политических организаций, — заявила сенатор Клобушар в воскресенье. — Это было политически мотивированное преступление, и, судя по группам, которые находились в списке, и другим вещам, о которых я слышала в этом манифесте, явно прослеживалась связь с абортами. Так что это было одним из его мотивов».

Как сообщают местные СМИ, в качестве спикера Палаты представителей Миннесоты с 2019 по январь 2025 года Хортман активно продвигала законодательство, защищающее репродуктивные права в штате.

Болтер когда-то был членом того же совета по развитию трудовых ресурсов штата, что и Хоффман.

Согласно его онлайн-резюме, он является подрядчиком в сфере безопасности и религиозным миссионером, работавшим в Африке и на Ближнем Востоке. Если верить фотографиям в фейсбуке, Болтер когда-то проповедовал в качестве пастора в церкви в Демократической Республике Конго.

Американские СМИ сообщили, что в списке, найденном в машине Болтера, были имена губернатора Миннесоты Тима Уолза, конгрессвумен Ильхан Омар и генерального прокурора штата Миннесота Кита Эллисона.

На пресс-конференции после ареста Болтера Эванс не уточнил подробностей, но сказал, что чиновники штата связались с властями Висконсина, Иллинойса, Мичигана, Небраски и Айовы, чтобы «уведомить лиц, которые были в этом списке».