США отменили переговоры с Россией по "устранению раздражителей"

Официальный представитель МИД РФ сообщила об отмене российско-американских двусторонних консультаций по устранению раздражителей в отношениях, передает NUR.KZ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на вопрос, когда состоятся очередные российско-американские двусторонние консультации.

"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", - заявила она.

Напомним, в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

А в апреле делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.

Недавно новый посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что третий раунд переговоров между двумя странами пройдет в Москве.