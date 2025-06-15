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В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов, один из них убит. Нападавшего ищут, он выдавал себя за полицейского

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Полицейский США
Полицейский. Иллюстративное фото: STR/NurPhoto via Getty Images

В результате нападения вооруженного мужчины на дома членов законодательного собрания Миннесоты на Среднем Западе США, погибли Мелисса Хортман и ее муж Марк. Другой политик, сенатор штата Джон Хоффман, и его супруга Иветт также подверглись покушению, были серьезно ранены и экстренно прооперированы.

Нападения в ночь на субботу произошли в пригородах Миннеаполиса, Чамплине и Бруклин-Парке.

Оба политика принадлежат к местному отделению Демократической партии.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз — бывший кандидат на пост вице-президента на выборах 2024 года (в связке с Камалой Харрис) — заявил, что нападения «выглядят как политически мотивированные покушения».

По его словам, Хоффман и его жена получили «множественные огнестрельные ранения», так что губернатор с «осторожным оптимизмом» надеется, что они выживут.

Как сообщают представители местных и региональных властей, подозреваемый был одет в полицейскую форму и приехал на машине, замаскированной под полицейскую.

На новой пресс-конференции во второй половине дня полиция назвала имя и дала словесный портрет подозреваемого: это Вэнс Лютер Болтер, белый мужчина 57 лет, рост 185 см, вес около 100 кг, волосы каштановые. Эти детали были оглашены для того, чтобы жители могли помочь полиции в его розыске.

По словам шефа полиции Миннесоты Дрю Эванса, первый вызов поступил в 02:00 по местному времени — на адрес, где живут сенатор Хоффман и его семья.

Затем, в 03:35, поступил второй вызов — к дому Мелиссы Хортман. Эванс уверяет, что на тот момент полицейские уже сами, по собственной инициативе, пытались проверить, все ли с ней в порядке.

Когда один из полицейских прибыл на место второго вызова, он успел застать там нападавшего и вступил с ним в перестрелку, сообщил Эванс, но мужчине удалось скрыться.

Подозреваемого до сих пор ищут: местным жителям рассказали, что тот выдает себя за полицейского и одет в полицейскую униформу. Автомобиль, раскрашенный под полицейскую машину и с синими проблесковыми маячками, он бросил; машина изъята полицией.

В ФБР заявили, что предлагают до 50 тыс. долларов вознаграждения за информацию о нахождении Болтера. ФБР также опубликовала ориентировку на него.

В полиции при этом подчеркивают, что в действительности нападавший их сотрудником не является.

Как сообщала CBS, в машине был обнаружен список 50 возможных жертв, среди них официальные лица из Миннесоты и других штатов и активисты, борящиеся за право на аборт. Также, по данным телеканала, в машине были листовки с анонсом акций протеста против авторитарных тенденций Дональда Трампа, запланированные на субботу по всей стране.

Местные власти рекомендовали жителям не открывать дверь, если в нее постучал один человек в полицейской форме; настоящие сотрудники полиции будут работать парами, сообщает местный телеканал Fox 9.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали «о произошедшей в Миннесоте ужасной стрельбе — которая, судя по всему, стала прицельным нападением на законодателей штата».

«В Соединенных Штатах Америки нельзя мириться с подобным ужасающим насилием, — написал Трамп. — Благослови Господь великий народ Миннесоты, поистине великого места!»

Генеральный прокурор США Пэм Бонди также выступила с публичным заявлением, заверив, что пристально следит за развитием ситуации в Миннесоте.

«Вместе с партнерами из штата и местными властями расследование этого дела на месте ведет ФБР, — сообщила она. — Такое вопиющее насилие не останется безнаказанным, преследовать [стрелка] будут по всей строгости закона».

Политическое насилие в США становится все более обыденным

Анализ корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера

Сам факт очередной трагедии с применением огнестрельного оружия в Америке усугубляется политическим характером произошедшего нападения.

Жертвами нападения стали два законодателя-демократа и их семьи, находившиеся в своих домах. В Миннесоте — штате, который гордится своим дружелюбием и толерантностью, — партийное противостояние в последнее время явно обострилась.

После всеобщих выборов в ноябре прошлого года контроль над законодательным собранием неоднократно переходил от одной партии к другой, а в штате проводились спорные внеочередные выборы для замещения освободившихся мест.

Политическое насилие не является чем-то новым для Америки, но в последнее время оно становится все более распространенным явлением.

Среди громких инцидентов — поджог дома губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, покушение на Дональда Трампа и нападение вооруженного молотком мужчины на бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в ее доме в Сан-Франциско.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255613-v-minnesote-strelyali-v-dvuh-politikov-demokratov-odin-iz-nih-ubit-napadavshego-ishchut-on-vydaval-sebya-za-policeyskogo/