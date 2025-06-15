Полыхающий 67-этажный небоскреб в Дубае попал на видео

В ночь на 14 июня крупный пожар вспыхнул в жилом комплексе Tiger Tower — 67-этажной высотке в престижном районе Дубай Марина, передает NUR.KZ со ссылкой на The National News.

По информации издания, возгорание в небоскребе Tiger Tower (также известном как Marina Pinnacle) произошло на верхних этажах около 21:30 по местному времени. Огонь быстро распространился и охватил другие части жилого комплекса.

На место пожара в кратчайшее время прибыли пожарные подразделения Дубая. В результате оперативных действий спасательных служб удалось эвакуировать более 3800 человек. Пострадавших нет.

"Подразделения гражданской обороны Дубая успешно потушили пожар в 67-этажном здании в районе Marina в течение шести часов, обеспечив безопасность всех 3820 жителей", - сообщили в соцсети Х Dubai Media Office 14 июня в 2:26 по местному времени.

На улице рядом с небоскребом были организованы пункты помощи, где жильцам оказывали медицинскую и психологическую поддержку.

Причина возгорания на данный момент остается неизвестной. Представители экстренных служб и специалисты в области пожарной безопасности приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

Напомним, в 2023 году все этажи высотного жилого здания в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ охватил сильный пожар - одна сторона небоскреба почти полностью выгорела. Пожар случился в известном комплексе "Абраж-Аджман".