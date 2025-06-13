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Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

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Иран и Израиль
Флаги Ирана и Израиля. Фото: Manuel Augusto Mareno/Getty Images

Как стало известно, сегодня, 13 июня, Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН после нанесенных этой ночью ударов Израиля.

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации - перевод приводят "РИА Новости".

"Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.

Добавим, также сообщалось, что после нанесенных этой ночью ударов Израиля по Ирану шестой раунд переговоров Ирана с США по ядерной программе под вопросом.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операцию, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем ЦАХАЛ объявила об окончании первого этапа ударов по Ирану, но позднее сообщила, что Иран в ответ на атаку запустил по Израилю больше 100 дронов.

Добавим, что посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255148-iran-zaprosil-ekstrennoe-zasedanie-sovbeza-oon/