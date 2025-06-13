Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Как стало известно, сегодня, 13 июня, Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН после нанесенных этой ночью ударов Израиля.

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации - перевод приводят "РИА Новости".

"Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.

Добавим, также сообщалось, что после нанесенных этой ночью ударов Израиля по Ирану шестой раунд переговоров Ирана с США по ядерной программе под вопросом.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операцию, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем ЦАХАЛ объявила об окончании первого этапа ударов по Ирану, но позднее сообщила, что Иран в ответ на атаку запустил по Израилю больше 100 дронов.

Добавим, что посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.