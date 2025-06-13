Сенатора США вытолкали с пресс-конференции о протестах в Калифорнии (видео)

В США сенатора-демократа Алекса Падиллью силой вывели с пресс-конференции после того, как он попытался задать вопросу министру внутренней безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Падиллья, первый латиноамериканец из Калифорнии, избранный в Сенат США, прервал министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, когда она сделала замечание о реакции администрации на протесты в Лос-Анджелесе.

"Падиллью вывели из комнаты, сотрудники правоохранительных органов приказали ему лечь на землю и надели на него наручники", - говорится в материале.

Однако в итоге сенатор не был арестован, его выдворение из зала правоохранительными органами последовало за арестами других государственных служащих, которых администрация обвинила в препятствовании исполнению иммиграционных законов, сообщают журналисты.

"Я вел себя мирно. В какой-то момент у меня возник вопрос, и я начал его задавать. Меня почти сразу же силой вывели из комнаты. Меня заставили лечь на землю и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не задержали.

Если эта администрация так отвечает на вопрос сенатора, если Министерство внутренней безопасности так отвечает на вопрос сенатора, вы можете себе представить, что они делают с сельскохозяйственными рабочими, поварами, поденными рабочими в районе Лос-Анджелеса, по всей Калифорнии и по всей стране", - прокомментировал позже произошедшее сам Падилья.

Ноэм заявила, что Секретная служба США "сочла его представляющим угрозу и действовала соответствующим образом".

"Я бы хотела, чтобы он связался с нами, представился и сообщил нам, кто он и о чем он хочет поговорить. Я не считаю, что его подход был уместным", — заявила министр.

Она добавила, что позже встретилась с Падилльей и обсудила с ним произошедшее.

Напомним, протесты в Лос-Аджелесе идут с пятницы, 6 июня.Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Несмотря на это, Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате станет вновь безопасно. Кроме того, на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе действует комендантский час.