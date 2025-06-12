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Беспорядки в Северной Ирландии. Из-за чего все началось и что мы знаем сейчас

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Беспорядки в Баллимине
Беспорядки в Северной Ирландии. Фото: Charles McQuillan/Getty Images

С начала недели в Северной Ирландии — антимигрантские беспорядки. Начавшись в Баллимине, они распространились и на другие города. Более 30 полицейских пострадали, несколько человек арестованы. Что послужило поводом, как развивались события и как на это отреагировали власти?

Где это?

Баллимина — город в графстве Антрим с населением около 30 тыс. человек (седьмой по населению в Северной Ирландии), в 45 километрах к северу от Белфаста.

По данным переписи населения 2021 года, чуть больше пяти тысяч человек в Баллимини не считают себя британцами, ирландцами или североирландцами.

С чего все началось?

В понедельник 9 июня суд в городе Колрейн зачитал обвинения двум 14-летним подросткам (их имена не раскрываются, так как они несовершеннолетние).

Они подозреваются в сексуализированном насилии (попытке орального изнасилования) в отношении девушки-подростка в Баллимине. По данным полиции, инцидент произошел в субботу 7 июня в районе улицы Клонован Террас.

Сами юноши находятся в центре ювенальной юстиции в городе Бангор и участвуют в суде по видеосвязи. Они останутся там до следующего заседания суда, которое запланировано на 2 июля.

Когда суд просил подозреваемых подтвердить их имена и возраст, подросткам помогал переводчик на румынский язык.

Адвокат юношей заявил, что они отрицают обвинения.

Как развивались события?

Понедельник, 9 июня

Началось все с мирной акции в поддержку семьи пострадавшей девушки. Несколько сотен человек собрались в центре Баллимины и прошлись по Ларн-стрит, а затем по Куин-стрит.

Однако затем от мирного марша отделилась группа людей в масках. Они стали выстраивать баррикады и нападать здания на Клонавон Террас.

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и петарды. В ответ полиция прибегла к пластиковым пулям.

Несколько домов были повреждены огнем, в них были выбиты окна и двери. Повреждения получили и две патрульных машины.

15 полицейских пострадали.

Позже одному из участников беспорядков, 29-летнему мужчине, предъявили обвинения в учинении беспорядков и противостоянии полиции.

Помощник главного констебля Райан Хендерсон сказал на пресс-конференции по итогам беспорядков, что участники, по его мнению, «в какой-то мере запланировали это заранее».

Он также сказал, что у полиции нет информации, которая указывала бы на то, что стоит ожидать продолжения беспорядков.

Вторник, 10 июня

Однако беспорядки продолжились и на следующий вечер: протестующие вновь собрались на Клонавон Террас, вновь бросали бутылки с зажигательной смесью и кирпичи в полицию, в домах вновь были выбиты стекла.

На этот раз полиция применила не только пластиковые пули, но и водометы.

Пять человек были арестованы, 17 полицейских пострадали.

Распространились беспорядки и за пределы Баллимины.

По данным полиции, отдельные инциденты, связанные с нарушением правопорядка, произошли также на севере Белфаста, в Каррикфергусе и в Ньютаунабби (там был арестован один человек).

Среда, 11 июня

В среду беспорядки продолжили распространяться по Северной Ирландии.

В городе Ларн молодые люди в масках подожгли досуговый центр. В нем местные власти предоставили временный приют людям, которые покинули свои дома из-за беспорядков.

В Ньютаунабби тоже были поджоги, рассказала полиция.

А железнодорожная компания Translink предупредила о возможных «серьезных задержках» на направлении Лондондерри из-за беспорядков в Колрейне и «возможного повреждения путей».

В самой Баллимине тоже продолжились беспорядки, в результате которых пострадали девять полицейских.

Как реагируют власти?

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил (партия «Шинн Фейн») назвала происходящее «расизмом в чистом виде».

«Никто, в эти дни или когда-либо еще, не должен чувствовать необходимость приклеить стикер на свою дверь с указанием национальности, чтобы не становиться целью [участников беспорядков]», — сказала О'Нил, имея в виду наклейки и флаги, которые появились на окнах домов в Баллимине на этой неделе.

Заместитель первого министра Эмма Литтл-Пеннегли (Демократическая юнионистская партия, ДЮП) заявила, что насилие должно прекратиться.

Все четыре правящие партии Северной Ирландии («Шинн Фейн», ДЮП, Альянс и Ольстерская юнионистская партия) выступили с общим заявлением, осуждающим беспорядки.

«Мы решительно осуждаем расово мотивированное насилие последних дней и срочно призываем всех в обществе к спокойствию», — говорится в заявлении.

Выступил с осуждением и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он назвал беспорядки «бессмысленным насилием».

Несколько другую позицию высказал член парламента Великобритании Джим Аллистер (лидер партии «Традиционный голос юнионистов», представляет Северный Антрим).

В интервью Би-би-си он заявил, что напряженность в Баллимине была «уже долгое время», потому что в городе слишком много мигрантов. Другие политики осудили его заявление.

Что дальше?

Год назад в Великобритании тоже были антимигрантские беспорядки. Тогда поводом послужило убийство трех девочек в Саутпорте и слухи о том, что его совершил иммигрант с радикальными мусульманскими взглядами.

Тогда беспорядки добрались и до Северной Ирландии, и местной полиции — как и сейчас — пришлось призывать на помощь коллег из Шотландии.

Распространится ли эта волна протестов за пределы Северной Ирландии, станет ясно в ближайшие дни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254872-besporyadki-v-severnoy-irlandii-iz-za-chego-vse-nachalos-i-chto-my-znaem-seychas/

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