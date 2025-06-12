Новый суд над Харви Вайнштейном — его признали виновным по одному эпизоду и оправдали по другому

Присяжные в нью-йоркском суде в среду признали бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по одному эпизоду сексуальных действий насильственного характера и оправдали по второму. Вердикт еще по одному обвинению будет вынесен завтра.

В прошлом году суд в Нью-Йорке отменил предыдущий приговор Вайнштейну, вынесенный еще в 2020 году, и поэтому в этом году провели новый процесс. После шести недель слушаний и пяти дней обсуждения за закрытыми дверями жюри, состоящее из семи женщин и пяти мужчин, единогласно признало Вайнштейна виновным по одному эпизоду — в принуждении к сексу бывшей помощницы телепродюсера Мирьям Хейли в 2006 году.

Такие же обвинения Вайнштейну предъявила актриса и модель из Польши Кая Сокола, но по этому эпизоду, который не фигурировал в материалах предыдущего суда, присяжные сочли Вайнштейна невиновным.

Вердикт по обвинению в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году будет оглашен в четверг.

73-летнего Вайнштейна в любом случае ждет тюрьма, поскольку в 2022 году был приговорен за изнасилование к 16 годам тюремного заключения еще одним судом, калифорнийским. Этот приговор он тоже обжаловал.

Вайнштейн болен раком и диабетом. Во время процесса в Нью-Йорке он находился в больнице Bellevue, а не в тюрьме Райкерс-Айленд, а судебные заседания посещал в инвалидном кресле.

Суть большинства обвинений против Вайнштейна состоит в том, что он принуждал к сексу молодых женщин, которые добивались его протекции и помощи в карьере в мире кино.

Защита Вайнштейна настаивает, что его предполагаемые жертвы шли на секс с ним по обоюдному согласию, а оболгали его потому, что их карьера, несмотря на это, не сложилась так, как они надеялись.

Комментируя последний суд, представительница Вайнштейна Джуда Энгельмайер сказала, что он был честным до момента, когда присяжные удалились на совещание.

«Не один присяжный жаловался, что другие присяжные имели заранее сложившееся мнение и считали свое представление о жизни Харви доказательством его вины», — сказала Энгельмайер.

Старший присяжный в понедельник, действительно, обвинил некоторых членов жюри в нападках на других присяжных и попытках переубедить их, ссылаясь при этом на прошлое Вайнштейна — вместо того, чтобы руководствоваться строго только материалами этого конкретного процесса. Судья пообещал напомнить присяжным, что им нужно обсуждать исключительно обвинения в рамках этого дела.