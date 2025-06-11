Белый дом назвал фейком сообщения о депортации мигрантов на военную базу Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт назвала ложными сообщения о том, что администрация президента США перевезет тысячи нелегалов на военную базу Гуантанамо, передает NUR.KZ.

Сегодня издание Washington Post сообщило, что администрация Дональда Трампа отправит тысячи мигрантов на военную базу Гуантанамо, многим известную как тюрьма для террористов.

На публикацию отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт в своем аккаунте в X заявила, что информация - фейк.

"Этот материал - фейковая новость. Этого не произойдет", - написала Левитт.

Напомним, якобы источники сообщили изданию, что администрация Трампа готовится начать перевод тысяч нелегальных мигрантов на военную базу США в заливе Гуантанамо на Кубе.

"Рассматриваемые иностранные граждане родом из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Ирландию, Бельгию, Нидерланды, Литву, Польшу, Турцию и Украину, а также из других частей света, включая многих с Гаити", - сообщили источники изданию.

В январе этого года Трамп поручил принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории военно-морской базы США в заливе Гуантанамо.

Также Трамп дал поручение подготовить на территории Гуантанамо 30 тыс. мест для нелегальных мигрантов.

А в начале февраля администрация президента США Дональда Трампа начала отправлять нелегальных мигрантов в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе.

Кроме того, Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Позже иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.