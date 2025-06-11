"Мы не можем ждать ЕС": Макрон намерен запретить доступ к соцсетям детям до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если в течение нескольких месяцев ЕС не введет запрет на соцсети для детей до 15 лет, то он сам введет такой запрет во Франции.

Такое заявление Макрон сделал в эфире телеканала France 2 - перевод приводят "РИА Новости".

Ранее во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, сотрудница скончалась от полученных ранений.

А сегодня в своем заявлении Макрон выразил мнение, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей.

"Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать", - заявил он.

Как напоминают авторы статьи, еще в апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью.

А по словам Макрона ТАСС дополняют: французский президент также подтвердил, что после вчерашнего убийства, а также на фоне происходивших ранее нападений подростков с холодным оружием, во Франции намерены запретить продажу ножей несовершеннолетним.

В первую очередь речь идет о запрете таких продаж на интернет-площадках.

Напомним, в конце января стало известно, что власти Турции в этом году планируют на законодательном уровне ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.

В ноябре прошлого года мы писали, что правительство Австралии представило законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. А премьер-министр Австралии заявлял, что поддерживает меры по запрету использования соцсетей детьми младше 16 лет.

Мы также писали, что и Норвегия планирует запретить детям младше 15 лет использовать соцсети, чтобы защитить их от алгоритмического контента на платформах.

В Казахстане также не раз поднимали вопрос ограничения доступа детей к отдельным соцсетям. Так, глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов ранее сообщал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

В апреле прошлого года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

А в марте этого года тему вновь подняли: депутат мажилиса заявил, что в некоторых странах использование соцсетей для несовершеннолетних ограничивают, и предложил ввести подобную меру в Казахстане.