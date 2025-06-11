"Человек из крови и кости". Новый президент Польши может быть одновременно антироссийским и антиукраинским

Вечером в среду Каролю Навроцкому вручат свидетельство об избрании его президентом Польши. Противоречивая биография помогла выиграть выборы, но поднимает множество вопросов о том, каким президентом будет Навроцкий — историк-музейщик, боксер-околофутбольщик и эксперт в вопросах истории гданьского уголовного мира?

До последнего времени поводов интересоваться биографией главы Института национальной памяти у простых поляков и в самом деле было довольно мало. Навроцкий начал раскрываться уже в ходе избирательной кампании. Из «деревянного» спикера, который неуклюже увиливал от неудобных вопросов и мог привлечь внимание к своей персоне, разве что демонстрируя свою великолепную физическую форму, он на глазах превратился в политика, на равных дебатирующего с «топами» польского эстеблишмента и победившего в схватке, в которой фаворитом называли отнюдь не его.

Фамилия Навроцкого в качестве возможного выдвиженца право-консервативного «Права и справедливости» на президентских выборах начала появляться еще в первой половине 2024 года. Тогда, после проигранной парламентской кампании-2023, партия Ярослава Качинского задумывалась о том, чтобы выдвинуть на президентских выборах 2025 года человека «со стороны», который бы не ассоциировался прямо с «Правом и справедливостью», но в то же время был бы «своим» для многочисленного правого электората правеющей на глазах Польши.

«Я — человек из крови и кости», — много раз повторял Навроцкий на протяжении избирательной кампании. Эта фраза не только сообщала, что он близок простому народу, жителям, прежде всего, польской провинции, массово проголосовавшей за него, а не мэра Варшавы Рафала Тшасковского, слывущего аристократом «голубых кровей». Она должна была еще и порождать ассоциации с бело-красным флагом Польши, взывая к чувствам правого электората.

Сильными чертами, сыгравшими в пользу Навроцкого, оказались и его простоватость и откровенно сомнительные страницы биографии. Всё это превращало его в глазах избирателей в «своего парня», который понимает, чем живет среднестатистический поляк, и станет для него опорой в час потрясений и неопределенностей.

Официально на пост главы государства Кароль Навроцкий заступит 6 августа. Би-би-си изучила его путь из неблагополучного района Гданьска до президентского дворца в центре Варшавы, и попыталась понять, чего можно ожидать от нового польского президента.

Футболист и боксер

Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в портовом Гданьске. Родители назвали его в честь Кароля Войтылы, тогда уже известного всему миру как Иоанн Павел II.

Семья у будущего президента Польши была незажиточной. Его отец был по профессии токарем, по факту — разнорабочим. Какое-то время он работал на гданьской судоверфи, а однажды уехал на несколько лет на работу в Британию. Позже Кароль Навроцкий расскажет, что вспоминает своего отца либо читающим, либо выходящим выгуливать собак — в трехкомнатной квартире Навроцких всегда было полно живности: от псов и котов до найденных на улице раненых птиц. Эльжбета Навроцкая была по специальности переплетчицей, по факту — домохозяйкой, воспитывающей Кароля и его на восемь лет младшую сестру Нину.

«Особой дисциплины у меня дома не было, я сам себе устанавливал дисциплину», — вспоминает Кароль Навроцкий. Мать, например, могла не разбудить его рано утром в школу, потому что считала, что сыну не помешало бы отоспаться.

Седльце — район, в котором он вырос, считался неблагополучным. «Во многих гданьских районах было бедно, но здесь — еще беднее. Во многих местах было опасно, но здесь — еще опаснее», — передает польский Newsweek мнения местных жителей о среде, в которой вырос будущий президент.

Уже с начала 90-х огромную роль в жизни Навроцкого начал занимать спорт.

Сначала — футбол. В середине 2010-х Навроцкий был основным игроком и даже капитаном клуба Ex Siedlce, который выступал в седьмой и восьмой по значимости лигах Польши. «Я начинал фулл-стоппером, заканчивал в центре полузащиты. Широкая панорама поля, глубокое спокойствие, сильный удар», — говорил Кароль Навроцкий о своем опыте футболиста.

Впрочем, Навроцкий сам признавал, что особо талантливым футболистом не был. В 2016 году он сыграл свой последний официальный матч. Сегодня об увлечении Навроцкого этим видом спорта напоминают татуировки: по сообщениям польских СМИ, на груди у него набит большой герб лондонского «Челси», а на спине — некий огромный рисунок, посвященный гданьской «Лехии».

Другое дело — бокс, которым избранный президент тоже занимался с подросткового возраста. Навроцкий боксировал в тяжелом и супертяжелом весе. В 2004 году он победил в зональном турнире на Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг. Тогда он даже задумывался о карьере боксера-профессионала, но поступление в 2003 на исторический факультет Гданьского университета заставило его ранжировать приоритеты и уйти из большого спорта.

Впрочем, Навроцкий до сих пор продолжает тренироваться, а во время избирательной кампании он регулярно подчеркивал свои физические данные: то вместе со сторонниками отжимался на кулачках на асфальтированной парковой дорожке, то в одиночку заносил новый холодильник в пострадавший от наводнения дом.

Музейщик

Учебу в университете — особенно первые пару курсов — Навроцкий вспоминает словно в тумане: он учился на дневном отделении, пять раз в неделю по вечерам ходил на тренировки, по ночам подрабатывал охранником. Работать приходилось «в разных сферах» — он был и вышибалой на дискотеках, и солидным охранником в пятизвездочной гостинице Grand Hotel Sopot.

Навроцкий говорит, что в какой-то период жизни работа охранника забирала у него 230 часов в месяц.

На четвертом курсе университета преподаватель Навроцкого — профессор Гжегож Берендт, который заодно работал в гданьском филиале Института национальной памяти, — привлекает его к работе над большим проектом под названием «Список поляков, убитых и репрессированных за помощь евреям». Берендт остался доволен работой Навроцкого, поэтому сразу после того, как тот выпустился из университета, позвал его на работу в ИНП и стал руководителем его докторской диссертации, которую Навроцкий защитил в 2013 году.

К тому времени, когда Навроцкий оказался в ИНП, этот институт из организации, созданной для подсчета и изучения потерь польского народа во времена тоталитаризма и Второй мировой войны, усилиями правящего на тот момент «Права и справедливости» превращался в инструмент, занимавшийся, в частности, люстрационными расследованиями против политических противников и коррекцией исторического нарратива в консервативном русле.

Польские наблюдатели убеждены, что искать ответ на вопрос, каким президентом будет Навроцкий, следует искать в той части его биографии и карьеры, которая имеет отношение к музейно-исторической работе.

Известно, что увлечение историей он вынес из детства. Его отец, даром что мог отсутствовать дома годами, читал много исторических книг и время от времени подкидывал какие-то из них маленькому Каролю.

Уже в университете определился круг интересов Навроцкого – история Польши ХХ века. Собственно, с лидером «Права и справедливости» Ярославом Качиньским он познакомился благодаря теме своей докторской. Темой диссертации будущего президента было антикоммунистическое сопротивлении в Эльблонгском воеводстве в 1976-1989 годах, а именно там и именно в ту пору свою политическую карьеру начинал Качиньский. Навроцкий договорился с ним на обстоятельную беседу, и то знакомство, вероятно, во многом определило его дальнейшую судьбу.

«Право и справедливость» и Качиньский лично уделяли огромное внимание исторической политике. Поэтому вскоре после того, как они получили всю полноту власти в Польше в 2015 году, точкой приложения их усилий стал Музей Второй мировой войны в Гданьске.

Создание гигантского музея за огромные государственные деньги было задумкой предшественников «Права и справедливости». Но у творцов изначальной концепции музея и новой власти возникли разночтения по поводу того, как именно должен выглядеть этот объект. Первые задумывали его как место, которое несло бы «универсальное послание, в котором события в Польше составляли бы только часть более широкой картины». В видении «Права и справедливости» музей должен был прежде всего напоминать о славе польского оружия и мученичестве поляков в годы Второй мировой.

В 2017 году Навроцкий стал директором этого музея, причем, сходятся в мысли наблюдатели, он зашел в него реализовывать именно второе видение. Исходя из этого, его четырехлетнюю работу в этом месте оценивают неоднозначно. Либерально настроенные историки и публицисты считают, что он по политическим мотивам, в угоду «Праву и справедливости» разогнал «старую» команду творцов музея и волюнтаристски изменил концепцию главной экспозиции музея. Консервативные наблюдатели утверждали, что он защитил польскую историческую память и не дал врагам Варшавы продвинуть явно антипольские месседжи в стенах важнейшего для Польши музея.

Так или иначе, именно по итогам работы Навроцкого в Музее Второй мировой войны партия «Право и справедливость» в 2021 году приняла решение поддержать его кандидатуру на пост главы Института национальной памяти.

Как поссориться с соседями

«История сегодня — это поле боя», — сказал в одном из своих интервью Кароль Навроцкий. И, по мнению многих наблюдателей, его деятельность на посту главы ИНП часто напоминала боевые действия против сторонников альтернативных точек зрения на историю, как за пределами Польши, так и внутри его страны.

На этой должности Навроцкий показал себя в качестве популяризатора так называемого патриотического нарратива истории Польши, пишет Gazeta Krakowska.

Он последовательно поддерживал чествование памяти о «проклятых солдатах» — членах польского антикоммунистического подполья, которые продолжили сопротивление коммунистическому режиму и после окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, что «проклятые солдаты» являются однозначными героями для польских правых, часть историков обвиняют их в антисемитизме и убийствах соотечественников, которые пошли на сотрудничество с режимом, и называют как минимум противоречивыми персонажами в истории Польши.

На своем посту Навроцкий решительно взялся за демонтаж монументов коммунистического режима — в частности, памятников советским солдатам на военных кладбищах. По его собственному признанию, он санкционировал снос более четырех десятков таких объектов, за что его объявило в розыск российское МВД. Объявление в розыск Навроцкий называет «самым большим комплиментом в своей профессиональной жизни», а во время предвыборной кампании он мог пафосно заявлять: «Мне грозит пять лет лагерей».

На должности главы ИНП Навроцкий последовательно критиковал историческую политику соседней Германии. А во время кампании заявлял, что Германия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный гитлеровцами за время войны, и даже называл конкретную сумму – 6,2 трлн злотых (1,3 трлн евро). Именно столько значится в отчете, подготовленном в 2022 году коллективом польских экспертов, созданном правительством «Права и справедливости».

Официальный Берлин считает любые дискуссии о компенсации убытков от событий Второй мировой войны закрытыми. Поскольку в ходе избирательной кампании Навроцкий не раз декларировал желание вернуться к этому вопросу, многие немецкие наблюдатели уже сейчас подозревают, что при новом президенте отношения между Германией и Польшей охладятся.

Без особого пиетета к Навроцкому — главе Института национальной памяти относились и в Украине. Собеседники Би-би-си из украинского ИНП говорят, что отношения между двумя институциями при Навроцком складывались непросто: они вспоминают о несогласованных с киевскими коллегами визитах Навроцкого в Украину, отсутствии коммуникации между институтами — Навроцкий якобы даже не ответил на поздравление с избранием на свой пост. А главное, говорят они, при Навроцком доминирующей темой польской исторической политики вместо условной «Катыни» и связанного с ней мифа борьбы польского народа за демократическую Польшу стала условная «Волынь» с ее явным антиукраинским ресентиментом.

«Катынь» была отважным вызовом сильной советской или потом российской власти. «Волынь» — это попытка больно ударить более слабого соседа, воюющего с тем, кто еще недавно считался главным врагом Польши», — писал об этом бывший глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

О взглядах Кароля Навроцкого на историю убедительно свидетельствует и его заявление о том, что как минимум на протяжении всего ХХ века поляки как народ ни разу не повели себя недостойно и им не за что стыдиться перед своими соседями и другими народами мира.

С этим утверждением, например, могли бы поспорить чехи — учитывая то, что в 1938 году, по горячим следам «Мюнхенского сговора», польские войска оккупировали район Заользья площадью примерно в 800 квадратных километров. Эти территории были возвращены Чехословакии только после окончания Второй мировой войны.

Специалист по преступности

Отдельной профессиональной страстью Кароля Навроцкого являются исследования истории организованной преступности во времена ПНР: он считается одним из пионеров этих исследований в Польше. Это увлечение стало причиной конфуза, всплывшего во время избирательной кампании.

Дело в том, что в 2018 году в печать вышла книга «Исповедь Никося из-за гробовой доски» — документальная биография легендарного мафиози Никодема Скотарчака. Ее автор, некий Тадеуш Батыр, пришел в студию государственного телеканала и дал — с заблюренным лицом и измененным голосом — интервью о своем труде, похвалив в нем Кароля Навроцкого: якобы это изыскания главы ИНП вдохновили Батыра на написание книги. Чуть позже исследование Батыра отметил и сам Навроцкий: я, мол, этому автору действительно помогал, очень рекомендую интересную книгу.

Но в разгар избирательной кампании выяснилось, что под псевдонимом «Батыр» книгу о Скотарчаке написал сам Навроцкий. Ситуация немедленно стала предметом для множества шуток и мемов, однако серьезных имиджевых потерь Навроцкому не нанесла: мотив о том, что глава ИНП запрещал сотрудникам Института заниматься собственными научными исследованиями и тем более публиковать о них книги, остался слишком нишевым.

Однако это были только цветочки. Настоящие проблемы с имиджем Кароля Навроцкого начались чуть позже.

Опасные связи

Обвинения в связях с гданьским преступным миром в адрес Кароля Навроцкого звучали еще с тех пор, как он возглавлял Музей Второй мировой войны. Прежде всего, из-за его знакомств. Дело в том, что Навроцкий не только играл в футбол и был страстным болельщиком гданьской «Лехии», на первый матч которой отец привел его еще в восьмилетнем возрасте.

Навроцкий еще с подростковых лет близок с сообществом «киболов» — так в Польше называют ультрас, футбольных хулиганов. С той спецификой, что в Польше сообщества «киболов» часто слишком уж напоминают обычные организованные преступные группировки, которые занимаются торговлей наркотиками, сутенерством, рэкетом.

Местом встреч «киболов» часто были боксерские залы — именно там много времени проводил Кароль Навроцкий. Неотъемлемой частью субкультуры «киболов» были «уставки», в наших широтах более известные как «махачи» или «забивы», — массовые драки представителей фанатов противоборствующих команд. Организация и участие в них в польском праве может быть уголовным преступлением.

Накануне второго тура выборов Навроцкий в разговоре с кандидатом в президенты, занявшим третье место, ультраправым политиком Славомиром Менценом, дал понять, что в свое время участвовал в «уставках» — и не отверг слухов о том, что он принимал участие в знаменитой в околофутбольных кругах драке, в которой с каждой стороны выступало по 70 бойцов. Более того, добавил Навроцкий, качества, которые он развил во время таких боев, наверняка пригодятся ему на посту президента. Политологи сходились на том, что это признание накануне второго тура было адресовано сторонникам ультраправых взглядов, чьи голоса помогли решить исход выборов.

Польские журналисты допускали, что Навроцкий может быть знаком с лидерами гданьских «киболов». Newsweek пишет, что еще несколько лет назад, один из них, Ольгерд Л., кличка «Оло» (впервые попал в тюрьму в 1999 году, любимое оружие — нож и мачете, ныне находится за решеткой по обвинению в торговле оружием) в соцсетях хвалил Навроцкого за то, как он поставил на место журналистку, задавшую ему неудобный вопрос. Автор материала обратил внимание на то, что «Оло» обращался к Навроцкому на «ты», а Навроцкий лайкнул его комментарий в ответ.

В конце концов, еще один знакомый Навроцкого с боксерских времен, ныне боец ММА Патрик Масяк, кличка «Большой Бу» (в свое время отсидевший за похищение человека) навестил директора ИНП на его рабочем месте и написал об этом в инстаграме.

Сам Навроцкий признает, что в боксерских клубах и на футбольных трибунах, где он проводил детство и молодость, действительно было довольно сложно встретить алтарных мальчиков, либеральных журналистов или профессоров истории.

«Мои ближайшие друзья из боксерского зала — это двое полицейских и прекрасный шеф-повар. Но в этом же зале занимались и те люди, которых эти же полицейские задерживали. Это нормально, это естественно… Мир боксеров — это не мир ангелов… Я всегда подавал руку всем, с кем я боксировал», — говорил Навроцкий много позже, не отрицая, впрочем, что регулярно встречается с уголовниками, лично проводя ресоциализационные лекции в польских тюрьмах.

Первая леди и охота на гангстеров

Рассказ о спорных страницах биографии Навроцкого, которые начали выходить на явь в период предвыборной кампании, был бы неполным без упоминания «квартирного скандала». Он касался обстоятельств завладения будущим президентом крошечной квартирой в Гданьске, в том же районе Седльце, в котором родился и вырос Навроцкий. Сначала этой квартирой владел сильно пьющий пенсионер по имени Ежи, потом путем серии манипуляций право собственности на это жилье перешло к Навроцкому, а предыдущий хозяин квартиры оказался в коммунальном доме престарелых. Навроцкий отверг обвинения в нечистоплотности в свой адрес и передал злосчастную квартиру местной христианской благотворительной организации.

Возможных связей Навроцкого с преступным миром касается и «сутенерский скандал», разгоревшийся за считанные дни перед вторым туром президентских выборов. Популярное издание Onet со ссылкой на двух знакомых Навроцкого, согласившихся раскрыть свою идентичность в случае вызова в суд, сообщило, что в бытность охранником пятизвездочной гостиницы в приморском Сопоте будущий президент Польши организовывал визиты секс-работниц для желающих гостей отеля. Навроцкий назвал эти обвинения измышлениями его политических противников.

На сторону своего мужа ожидаемо встала Марта Навроцкая, будущая первая леди Польши. «Я на гангстеров охочусь, а не замуж за них выхожу», — заявила она в одном из предвыборных интервью. Марта до последнего времени работала младшим экспертом Государственной фискальной администрации.

Впрочем, по ее рассказам, скучное название должности может ввести в заблуждение. «Наша задача — борьба с нелегальными азартными играми и контроль легальных казино или букмекерских контор. Моя работа — это не сидение в офисе, иногда я участвую в сценах, достойных боевиков, — рассказывала будущая первая леди в интервью изданию Sieci. — Прямо скажем, моя группа заходит с оружием в места, в которых могут находиться нелегальные игровые автоматы. Иногда для этого нужно выбить двери, иногда кого-то нужно обезвредить или задержать».

Со своей будущей женой Навроцкий познакомился в 2005-м. 19-летняя Марта столкнулась с парнем в спортивной форме, с псом на поводке и книгой под мышкой на лестничной клетке, когда приехала в гданьский район Седльце в гости к подруге.

Марта и Кароль начали встречаться: помехой не стало и то, что будущая первая леди в одиночку воспитывала двухлетнего на то время сына Даниэля. Более того, Кароль Навроцкий рассказывает, что увидев, какой мамой для малыша была Марта, понял, что хочет такой матери и для собственных детей. Сейчас кроме уже 22-летнего Даниэля пара воспитывает 15-летнего Антония и семилетнюю Касю.

Личный риск Качиньского

Вопрос о том, каким президентом будет Кароль Навроцкий, до сих пор остается открытым, и тому есть несколько причин.

Прежде всего, указывают польские комментаторы, выдвижение в президенты не слишком известного историка, без малейшего опыта самостоятельной политической деятельности, без собственной политической команды было личным решением главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

И его же личным риском — потерпи Навроцкий неудачу на выборах, Качиньскому пришлось бы иметь дело с масштабным кризисом в рядах своей политической силы, а, возможно, и уйти бы на политическую пенсию.

Сейчас же — позиции Качиньского внутри партии сильны как никогда, пост президента занимает его прямая креатура. Но главный вопрос состоит в том, согласится ли Кароль Навроцкий после того как заселится в президентский дворец, быть слепым орудием в руках Качиньского?

Польские комментаторы отвечают на этот вопрос метафорично. Одни — как например, корреспондент журнала Polityka Михал Томасик — приводят в пример историю Инцитата, которому император Калигула сначала дал римское гражданство, а потом — личным указом назначил в Сенат. Инцитатом звали любимого коня Калигулы. Другие — напоминают притчу о Големе, который сначала казался бездушным рабом, а потом убил своего создателя.

Обе метафоры кажутся чересчур смелыми — особенно еще до того, как президент занял свой пост. Тем не менее, по сообщениям польских СМИ, первая послевыборная встреча Кароля Навроцкого с Ярославом Качиньским прошла не без проблем. Качиньский на ней якобы предложил Навроцкому назначить заместителем главы его будущей администрации старого партаппаратчика «Права и справедливости» Марека Кухцинского, а новоизбранный президент ответил решительным «нет».

Война с правительством?

Связанный с этим вопрос — как сложатся отношения между Каролем Навроцким, полномочия которого в польской системе власти во многом все-таки являются символическими, и правительством Дональда Туска, в руках которого находятся большинство рычагов влияния на ситуацию в стране и которого тот же Качиньский считает своим антагонистом.

Взаимодействие между Навроцким и Туском начнется с довольно слабых стартовых позиций. В преддверии выборов Туск прямо обвинял Навроцкого в связях с преступным миром, Навроцкий называл Туска вруном. На протяжении кампании Навроцкий не скрывал, что его целью в случае избрания президентом станет свержение правительства Туска, Туск на следующий день после выборов заявил, что у правительства имеется «аварийный план» на случай, если президент вздумает вставлять ему палки в колеса.

«Это немного как „Реал" и „Барселона". Никто из фанатов „Реала" не скажет, что „Барселона" не умеет играть в футбол и наоборот. А химии нет», — описывал Навроцкий свое отношение к Туску и его политическому лагерю в одном из предвыборных интервью.

Технически Навроцкий, конечно, сможет блокировать все подряд инициативы правительства до парламентских выборов, очередных или досрочных, обескровливая Туска, усиливая и без того ожесточенные споры в рядах коалиции. Во всяком случае, уже сегодня, судя по заявлениям Навроцкого, понятно, что «мировоззренческие» законы вроде легализации партнерских отношений и абортов до 12-й недели беременности или ограничений на хейт-спич, он подписывать точно не будет.

Но слишком откровенный саботаж работы правительства может и разочаровать немалую часть избирателей.

Одним словом, понятно, что любви между двумя центрами власти не будет, но как далеко зайдут разногласия между ними, не выльются ли они в очередной виток польско-польской войны и в очередную избирательную кампанию (пятую за последние два года, если считать выборы в Европарламент) с перспективой формирования в Сейме коалиции правых и ультраправых — пока сказать сложно.

Антироссийский и антиукраинский трампист

В сфере внешней политики и политики безопасности у президента Польши как раз некоторые важные полномочия есть. А вот опыта у Навроцкого в этом плане нет и ему придется учиться — много и быстро, говорит аналитик Polityka Insight Марек Сверчинский. Хотя, тут же добавляет он, даже за время избирательной кампании Навроцкий доказал, что учится он быстро.

Примерно определить внешнеполитические позиции Навроцкого можно исходя из его предвыборной риторики.

Навроцкий выступает за сохранение членства Польши в Евросоюзе, однако он — решительный противник углубления европейской интеграции, а тем более превращения ЕС в «надгосударство». Более того, он, как и надлежит правому польскому политику, горячо критикует миграционную политику ЕС и является убежденным противником «Зеленого курса» ЕС, против которого выступают и польские фермеры. Также Навроцкий выступает против замены польского злотого на евро.

Ключевой внешнеполитический партнер Польши в видении Навроцкого — это США, причем именно США Дональда Трампа. Поэтому на дебатах еще перед первым туром президентских выборов Навроцкий пообещал, что его первый зарубежный визит на посту президента состоится именно в Вашингтон (с промежуточной посадкой в Ватикане). Да и сам Дональд Трамп видит в Кароле Навроцком самого близкого к его политическим позициям политика в Польше, о чем не преминул напомнить в посте в соцсети Truth Social по случаю победы Навроцкого.

Рассуждая о восточной политике Кароля Навроцкого, один из моих варшавских собеседников описал ее так: «Он, конечно, антироссийский. Но и антиукраинский. Это в сегодняшней Польше вполне возможно».

Отношение Навроцкого к Москве определяется не только тем, что российское МВД объявило его в розыск за разрушение советских памятников. Навроцкий принадлежит к политическому лагерю Ярослава Качиньского, а у того особый счет к Кремлю. В среде электорального ядра «Права и справедливости» распространена теория о том, что российские власти причастны к авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой в апреле 2010 года погиб брат-близнец лидера этой партии, тогдашний президент Лех Качиньский.

Отношение же Навроцкого к Украине предельно рационально и прагматично. Он, с одной стороны, считает оправданной и соответствующей интересам Польши дальнейшую военную поддержку Киева с тем, чтобы агрессивная империалистическая Россия была физически как можно дальше от польских границ.

В то же время — и это объединяет Навроцкого со всем мейнстримом польской политики — он выступает категорически против участия польских военных в любом контингенте, который гипотетически может быть выслан в Украину в рамках мирного процесса.

С другой стороны, он заявляет, что Украина недостаточно благодарна Польше за оказанную и оказываемую поддержку, Киев относится к Варшаве не по-партнерски. По информации Би-би-си, в окружении Навроцкого достаточно популярной является точка зрения о том, что Зеленский «предал» Польшу, сделав своим ключевым европейским партнером не Варшаву, а Берлин.

Еще один ключевой тезис в «украинской политике» Навроцкого — он выступает против членства Киева в ЕС и НАТО до «окончательного решения» «волынского вопроса».

«Я не вижу Украину ни в ЕС, ни в НАТО до момента решения настолько важных для поляков цивилизационных вопросов. Не может быть частью международных союзов государство, не способное разобраться с крайне брутальными преступлениями против 120 тысяч своих соседей», — заявил он в январе этого года.

Варшавские наблюдатели замечают, что если предвыборная риторика Навроцкого в этом отношении не изменится и после того, как он заступит на президентский пост, то он станет первым в новейшей истории Польши президентом, который отступит от традиционной роли адвоката и лоббиста Украины в европейских структурах.

С другой стороны, заявила в эфире радио TOK FM журналистка Каролина Левицкая, отношение Навроцкого к теме Украины будет «зеркалить» общественные настроения. Если польское общество будет и далее становиться все более негативно настроенным к Украине и украинцам, то было бы наивно ожидать какого-то другого отношения к этой теме от самого будущего президента.