Трагедия в Граце: трехдневный траур объявлен в Австрии

В связи со стрельбой в школе Граца канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил в стране трехдневный национальный траур, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание, ссылаясь на австрийскую газету, сообщает, что канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал произошедшее "национальной трагедией" и объявил о трех днях траура.

Кроме того, 11 июня в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Австрийский флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, а также будет приостановлено проведение мероприятий в Штирии.

Напомним, в одной из школ в Австрии в городе Грац вчера утром произошла стрельба. По данным полиции, операция началась около 10 утра (по местному времени). В школе были слышны выстрелы, после этого была поднята тревога.

Сначала сообщалось о восьми погибших, позже число жертв выросло до 11. Местные СМИ сообщали, что стрелком мог быть ученик данной школы, и что он покончил с собой после совершенного преступления.