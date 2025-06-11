Новый раунд переговоров США и России перенесут из Стамбула в Москву
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Новый посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что третий раунд переговоров между двумя странами пройдет в Москве - подробностями он поделился с ТАСС.
По его словам, РФ и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях.
В ближайшее время делегации должны встретиться в Москве.
Предыдущие раунды прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля.
Как признался дипломат, до выздоровления российско-американских отношений еще далеко.
Напомним, в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.
А в апреле делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254137-novyy-raund-peregovorov-ssha-i-rossii-perenesut-iz-stambula-v-moskvu/