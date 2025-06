Умер автор бестселлера "День Шакала" Фредерик Форсайт. Он был писателем, журналистом и агентом МИ-6

Знаменитому писателю и в прошлом журналисту Би-би-си и агенту британской секретной службы МИ-6 Фредерику Форсайту было 86 лет.

«Мы скорбим о кончине одного из величайших в мире авторов триллеров», — сказал его агент Джонатан Ллойд. В заявлении говорится, что Форсайт скончался в понедельник после непродолжительной болезни.

Форсайт опубликовал более 25 романов и продал 75 миллионов книг по всему миру. Самые известные из них — «День Шакала» и «Псы войны».

«Триллеры Фредди до сих пор читают миллионы людей по всему миру, они по-прежнему являются эталоном, к которому стремятся современные писатели. Он оставил после себя несравненное наследие, которое будет продолжать волновать и развлекать еще долгие годы», — подчеркнул его издатель Билл Скотт-Керр.

Форсайт родился в английском графстве Кент в 1938 году, был пилотом Королевских ВВС, потом военным корреспондентом Би-би-си и Reuters, а в 2015 году рассказал, что также больше 20 лет работал в британской разведке MИ-6.

В интервью Би-би-си он сказал, что начал сотрудничать с МИ-6 во время войны за независимость Биафры в Нигерии, где он работал военным корреспондентом.

Многие из его вымышленных сюжетов основывались на его реальном жизненном опыте.

Он прославился своим первым романом 1971 года «День Шакала», который написал, когда остался без работы.

«[Я] был на мели, в долгах, без квартиры, без машины, без ничего, и я просто подумал: «Как мне выбраться из этой ямы?» И я придумал, вероятно, самое безумное решение — написать роман», — рассказывал Форсайт.

Это захватывающая история, действие которой происходит в 1963 году, об англичанине, нанятом для убийства тогдашнего президента Франции Шарля де Голля.

В 1973 году по роману «День Шакала» был снят фильм с Эдвардом Фоксом в роли Шакала, а в прошлом году по нему была снята телевизионная драма с Эдди Редмэйном в главной роли.

Всего несколько недель назад мы смотрели с ним новый и трогательный документальный фильм о его жизни — In My Own Words, который выйдет в конце этого года на BBC One», — рассказал Би-би-си издатель Форсайта Билл Скотт-Керр.

По его словам, работа с Форсайтом была «одним из величайших удовольствий» его профессиональной жизни.

«Помимо потока блестящих сюжетов и идей, он был самым профессиональным писателем, на которого мог надеяться редактор», — отметил Билл Скотт-Керр.

Вслед за «Днем Шакала» Форсайт выпустил в 1972 году «Досье „Одесса"», по которому два года спустя был снят фильм с Джоном Войтом.

Автор написал продолжение «Месть Одессы» совместно с Тони Кентом, которое будет опубликовано в августе этого года.

Среди других его бестселлеров — «Четвертый протокол» 1984 года, по которому тоже был снят фильм с Майклом Кейном и Пирсом Броснаном в главных ролях.