Россия и Украина начали второй большой обмен пленными

Первая группа российских военных до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле, заявило Минобороны России. Число обмененных не указывается. Президент Украины подтвердил начало второго большого обмена. По его словам, обмен пройдет в несколько этапов и будет продолжаться в ближайшие дни.

«Возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении российского Минобороны. Российские военнослужащие находятся в Беларуси.

Сколько военных было обменено, в заявлении не уточняется.

«Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. — Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день».

«Делаем максимум, чтобы вернуть всех», — добавил Зеленский. Он также не назвал число обменных в первый день.

Договоренность о большом обмене военнопленными была достигнута 2 июня во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и стала главным итогом встречи.

Делегации договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными, а также пленными младше 25 лет.

«Мы сосредоточились на тех, кто получил серьезные ранения, кто болен. Мы сосредоточились на категориях молодых людей и других категориях, а также на обмене телами погибших», — заявил после переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию Киева.

Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что «это будет самый большой обмен с начала СВО» — войны России против Украины: «Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 тысячи человек. Возможно, больше, до 1,2 тысячи — сейчас считают».

25 мая завершился первый большой обмен пленными — на тот момент самый масштабный с начала российского вторжения. Он прошел по формуле «1000 на 1000», договоренность о нем была достигнута во время первого раунда переговоров в Стамбуле.

Как заявлял Мединский, для категории тяжелораненых, тяжелобольных и молодых солдат до 25 лет должна быть использована формула «все на всех».

Помимо обмена военнопленными Россия также предложила обменяться телами погибших военнослужащих в формате «6000 на 6000». Украина приняла это предложение.

В выходные, 7-8 июня, российские военные требовали забрать первую партию тел, заявляя журналистам, которых привезли в Брянскую область, что Киев якобы отказывается принять погибших бойцов ВСУ. Мединский также утверждал, что украинская сторона «на неопределенный срок перенесла» обмен военнопленными и телами погибших.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в субботу сообщал, что обмен телами погибших между Украиной и Россией, о котором договорились на последнем раунде переговоров в Стамбуле, перенесли на следующую неделю.

«Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — говорилось в заявлении.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал Александр Зорин заявил, что 1212 тел украинских военных были доставлены в район обмена. Есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю, Россия ждет подтверждения от Украины, говорил Зорин.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня говорил, что после обмена пленными, вероятно, произойдет обмен телами. 8 июня он пообещал продолжить обмен пленными с Россией, подчеркнув при этом, что Украина еще не получила полный список пленных, подлежащих освобождению.