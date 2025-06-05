Чеченские силовики схватили и затолкали в багажник мужчину на вокзале в Москве. В Грозном назвали это "задержанием"

Вечером во вторник на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин схватили и затолкали в багажник машины блогера Арега Щепихина. Утром в среду власти Чечни сообщили, что мужчина «был не похищен, а задержан», поскольку его подозревают в оскорблении чувств верующих. В МВД заявили, что проверят Щепихина на экстремизм из-за его роликов в соцсетях.

«Сильно не пытали»

Как заявил министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев, Щепихин, которого накануне схватили и затолкали в багажник, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Чечни, «которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».

По словам Дудаева, в отношении Щепихина проводится проверка по статье о публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Кроме того, заявил Дудаев, Щепихину могут вменить реабилитацию нацизма, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды и другие обвинения.

Щепихин, по словам Дудаева, «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».

Телеграм-каналы, которые назвали произошедшее похищением, Дудаев обвинил в продажности и оправдании нацизма.

Силовики, схватившие Щепихина, как заявил Дудаев, «по сути спасли ему жизнь», поскольку «сотни тысяч мусульман и всех верующих в нашей стране слышали его недозволительные оскорбительные высказывания» и «кипели желанием поскорее призвать [его] к ответу».

Само задержание, как выразился Дудаев, проходило «без особо жестких насильственных действий».

Позднее телеграм-канал Baza опубликовал видео с Щепихиным, на котором у него на лице видны гематомы. Мужчина рассказал, что позвонил в полицию перед тем, как его потащили в машину, но сотрудники не успели приехать.

«Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали, — говорит Щепихин на видео. — Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией».

Мужчина также заявил, что его долгое время «терроризировали» в соцсетях, из-за чего он «чеченцев послал и мусульман послал, и вот они на это среагировали».

Тем временем в МВД сообщили, что вечером 3 июня столичными полицейскими были задержаны шесть участников «событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс».

Как сказано в заявлении, их доставили для разбирательства в отдел полиции, после чего было принято решение о передаче материала проверки в следственные органы.

Самого Щепихина проверит управление МВД по противодействию экстремизму — за «видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики».

Как «задерживали» Щепихина

Вечером 3 июня телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как несколько человек хватают и запихивают мужчину в багажник черного автомобиля — «Мерседеса» с мигалкой и номерами специальной правительственной серии АМР.

Пока мужчину тащили к машине через здание вокзала, он кричал, что это не сотрудники полиции, и просил очевидцев помочь ему, однако никто в происходившее не вмешался.

Как отмечал канал, со слов очевидцев, похитители были вооружены и, «судя по акценту», предположительно были уроженцами Чеченской Республики.

«На видео отчетливо слышно, что похитители говорят по-чеченски. Судя по всему, это представители [главы Чечни Рамзана] Кадырова в Москве», — писал в своем канале блогер и известный критик руководства Чечни Тумсо Абдурахманов (в реестре «иноагентов»).

Каналы Baza и «Осторожно, новости» писали, что похищенный — 39-летний предприниматель и блогер Арег Щепихин. Как предполагала Baza, причиной его похищения стало то, что мужчина записывал видео с оскорблениями мусульман.

Черный «Мерседес» с номерами АМР, на котором похитили Щепихина, был задержан ночью в районе Киевского шоссе, однако мужчины в нем не оказалось, писала Baza.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале проводится проверка. «По факту похищения мужчины начата проверка, выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — говорил собеседник агентства.

Что известно о Щепихине

По данным издания «Кавказский узел» (в реестре «иноагентов»), Щепихин позиционирует себя как предпринимателя и бизнес-коуча и регулярно публикует в соцсетях видео подобного содержания. Одно из последних видео было записано в интерьере Ярославского вокзала и опубликовано за несколько минут до того, как мужчину схватили.

В соцсетях он использует ник KING AREG, называя себя «героем России», «визионером-инсайдером» и «министром будущего РФ».

«Осторожно, новости» отмечает, что ранее Щепихин носил фамилию Оганесян. Он развивал свой «бизнес-клуб» под названием «Первые», где рассказывал про трансерфинг реальности (эзотерическая концепция о том, что человек может «выбирать» желаемую реальность из множества вариантов) и выкладывал фотографии со знаменитостями.

В 2022 году он пытался создать партию «Новый русский мир», целью которой заявил научить новое поколение зарабатывать деньги, а в 2019 году принял участие в государственном конкурсе «Россия — страна возможностей», где представлял приложение, которое могло бы придумать новый образ для человека по фотографии.

Как рассказала каналу Baza мать Щепихина, мужчина стал резко негативно относиться к мусульманам, в частности, из-за войны в Карабахе: в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию, в результате которой установил полный контроль над Нагорным Карабахом, что привело к массовому исходу оттуда армянского населения.