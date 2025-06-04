Мужчина перелез через забор поместья Трампа, заявив, что хочет жениться на его внучке

Агенты Секретной службы США задержали и передали полицейским мужчину, который перелез через забор поместья Трампа во Флориде, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Во вторник агенты Секретной службы задержали 23-летнего мужчину, перелезшего через забор поместья президента США Дональда Трампа во Флориде, и передали полицейским.

Согласно отчету об аресте, задержанный сказал полицейским, что проник на территорию поместья, чтобы "распространить Евангелие" и "жениться на Кай", видимо, имея в виду 18-летнюю внучку президента (старшую дочь Дональда Трампа-младшего).

Также, по данным отчета, этого мужчину уже арестовывали и обвиняли в незаконном проникновении на территорию в канун Нового года.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что Трамп был проинформирован об инциденте и обратился за дополнительной информацией в Секретную службу.

Добавим, по данным РБК, Кай Трамп - дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Трамп. Она также является старшей из десяти внуков Трампа.

"РИА Новости" уточняют, что Кай Трамп отметила совершеннолетие 12 мая. Она родилась в Нью-Йорке и была названа в честь своего прадеда с материнской стороны - датского джазового музыканта Кая Эванса.

Добавим, в феврале этого года Трампа-младшего обвинили в отстреле уток редкого вида в Италии.

Ранее Трамп-младший посетил Гренландию, где снял видео о том, что жители острова просят его отца купить их остров.

А в ноябре прошлого года он назвал имбецилами тех, кто принял решение позволить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.