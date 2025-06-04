В Германии аэропорт отказал в посадке самолета, опоздавшего на 10 секунд

В Германии самолет, на борту которого находилось более 220 человек, не смог приземлиться в аэропорту Мюнхена - им отказали в посадке из-за опоздания на 10 секунд, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Рейс авиакомпании Condor из Пальмы-де-Майорки в Мюнхен превратился для более чем 220 пассажиров в настоящее испытание - все из-за десятисекундного опоздания.

Самолет, который должен был приземлиться до 00:30, нарушил установленное ночное ограничение на посадки в мюнхенском аэропорту и был вынужден изменить маршрут.

По словам пассажира и фотографа издания Даниэля Шарингера, самолет уже шел на посадку, шасси были выпущены.

"Мы вынуждены прервать посадку - из-за 10 секунд опоздания на нас больше не распространяется разрешение на ночную посадку", - неожиданно сообщил пилот.

В результате пилот направил самолет в аэропорт Хан, который находится недалеко от границы с Бельгией.

После этого пассажиров почти два часа везли на автобусах до Франкфурта, оттуда они вновь полетели в Мюнхен.

"Из-за этих десяти секунд я потратил на поездку 12 часов. Бюрократия победила здравый смысл", - возмутился Шарингер.

В министерстве транспорта Баварии пояснили, что разрешение на посадку после полуночи действительно было выдано, но запрос на продление - уже после вылета - не мог быть удовлетворен.

Напомним, ранее в конце мая пассажирка авиакомпании Air Astana пожаловалась, что была вынуждена провести около 20 часов в аэропорту Франкфурта с ребенком из-за задержки рейса. В Air Astana пояснили, что проживание транзитных пассажиров в отеле внутри терминала оказалось невозможным ввиду полной занятости номеров.

Отметим, что задержки происходят и в аэропортах Казахстана. Например, в марте в аэропорту Алматы случился сбой в работе системы регистрации. После в КГА прокомментировали произошедший сбой, ответив на предположения, что все случилось из-за якобы находящихся в Турции серверов.

А несколько недель назад в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой, из-за чего произошла задержка рейсов и смешение потока пассажиров.