Развал правительства произошел в Нидерландах из-за споров о миграционной политике

В Нидерландах партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом объявила о выходе из правящей коалиции, что привело к развалу правительства и необходимости проведения досрочных выборов.

По данным Deutche Welle, в Нидерландах лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс объявил о выходе его партии из правительства из-за разногласий по вопросу иммиграции, что привело к развалу правящей коалиции и, по всей видимости, к необходимости проведения досрочных выборов.

Вилдерс выразил недовольство медленным, по его словам, темпом внедрения "самой строгой иммиграционной политики за всю историю".

"Нет подписи под нашими планами по убежищу… PVV выходит из коалиции", - заявил Вилдерс.

Герт Вилдерс подчеркнул, что из состава правительства Нидерландов выходят все министры из Партии свободы. Отмечается, что правительственный кризис в Нидерландах произошел всего за несколько недель до того, как эта страна должна принять у себя мировых лидеров на саммите НАТО.

По информации CNN, премьер-министр страны Дик Схооф назвал это решение "ненужным и безответственным". Но он сказал, что без поддержки PVV правительство не сможет продолжать работу, и что он останется на своем посту, возглавляя временное правительство, пока новая коалиция не придет к власти.

Также отмечается, что лидеры оппозиции призвали к немедленным выборам.

Как пишет РБК, PVV победила на выборах в палату представителей Нидерландов в ноябре 2023 года, получив 37 мест. Второе место занял альянс "Зеленых" и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мандатов. PVV создала коалицию с партиями, занявшими места ниже.

Коалиционное соглашение, в частности, включало ужесточение миграционной политики. Так, правительство Нидерландов планировало отменить разрешение на бессрочное убежище, ввести более строгие требования при предоставлении ВНЖ, а также депортировать беженцев, чьи заявления на предоставление убежища будут отклонены, в том числе с помощью принудительных мер.

Это противоречило общей миграционной политике Евросоюза, поэтому предполагалось, что Нидерланды обратятся к Еврокомиссии за разрешением на отказ от нее.

Напомним, в мае прошлого года спустя почти полгода после победы голландского популиста и борца с иммиграцией Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах, между партиями было достигнуто временное соглашение о формировании правого правительства.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, Герта Вилдерса за его пламенные речи, антииммигрантские и антиисламские высказывания, а так же тот факт, что вот уже почти 30 лет он красит волосы, называли "голландским Трампом".