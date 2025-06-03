Трамп исключил возможность обогащения Ираном урана в рамках сделки с США

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках новой ядерной сделки, заявил президент Дональд Трамп в Truth Social, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Согласно нашему потенциальному соглашению — МЫ НЕ ДОПУСТИМ НИКАКОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА!» — написал он.

О том, что Вашингтон мог бы внести возможность обогащения в сделку, ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, в предложении, которое передали Тегерану, шла речь о создании регионального консорциума по обогащению, но с условиями.

Среди них:

запрет на развитие Ираном внутренних мощностей по обогащению, которые будут превышать уровень, необходимый для мирных целей;

временное снижение Тегераном уровня обогащения до 3%;

остановка подземных обогатительных объектов на определенный период;

ограничение уровня обогащения на наземных объектах таким, какой нужен для создания реакторного топлива по стандартам МАГАТЭ;

создание «строгой системы мониторинга и проверок».

Кроме того, Иран должен отказаться от строительства новых обогатительных предприятий и проведения исследования, а также «демонтировать ключевую инфраструктуру для конверсии и переработки урана».

Только при условии, что Тегеран «продемонстрирует реальную приверженность» соглашению — по оценке США и МАГАТЭ — с него снимут санкции, писал Axios.

CNN также приводи данные о том, что Вашингтон предложил иранской стороне условия для сохранения возможности обогащения урана в виде создания консорциума, в котором США будут участвовать и который будет контролировать производство низкообогащенного урана в Иране.