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"Что Россия планирует летом в Беларуси?": Зеленский высказался о будущих атаках Кремля

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что этим летом Россия может нанести удар с территории Беларуси, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Зеленский заявил, что Украина имеет тактические решения, которые помогают останавливать агрессию России. Президент Украины заявил, что вместе с Европой, США и их оружием страна сможет остановить Россию.

"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - отметил Зеленский.

Как отмечает издание, главком ВСУ Александр Сырский в апреле этого года предположил, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснял Сырский.

Несколько часов назад мы писали, что переговоры России и Украины в Стамбуле завершили - они шли больше часа.

Ранее президент Украины Зеленский обозначил ключевые темы переговоров от украинской стороны. Среди них полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей и подготовка встречи на высшем уровне, так как "ключевые вопросы могут решить только лидеры".

Также Зеленский за день до переговоров с Россией в Стамбуле изменил состав украинской делегации: в этот раз делегация включает 14 человек, тогда как во время первого раунда переговоров она состояла из 12 человек. Возглавляет делегацию, как и ранее, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, первые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения в меморандуме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251578-chto-rossiya-planiruet-letom-v-belarusi-zelenskiy-vyskazalsya-o-budushchih-atakah-kremlya/