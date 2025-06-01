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"NYT нагло врет": Илон Маск опроверг заявление об употреблении наркотиков

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск опубликовал пост, в котором заявил, что утверждения СМИ о том, что он принимает наркотики - наглая ложь, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Маска в соцсети Х.

"Я не принимаю наркотики! New York Times нагло врет. Я пробовал рецептурный кетамин несколько лет назад и рассказал об этом в соцсетях, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из темных душевных ям, но с тех пор я его не принимал", - написал бизнесмен.

Отметим, в комментариях к посту пользователи соцсети напоминают Маску о том, что в 2024 году у него взяли интервью по поводу употребления кетамина.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с жизнью Маска, написал, что бизнесмен принимал много кетамина, экстази и психоделические грибы во время предвыборной гонки Трампа, из-за чего от него даже отреклись некоторые из бывших друзей.

Отметим, как писала Русская служба Би-би-си, кетамин - мощное обезболивающее, наркотическое средство - используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей. Именно от передозировки кетамина скончался в прошлом году актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья".

Добавим, Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа. Сообщалось, что Маск отпраздновал избрание и инаугурацию Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне. Он вышел к сторонникам Трампа в приподнятом настроении, заявив, что "так ощущается победа".

Однако пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест - после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Позже Маск высказался в соцсети об этом действии. "Честно говоря, им нужны более грязные методы. Атака "Все - Гитлеры" очень надоела", - так он прокомментировал пост касательно своего странного жеста на инаугурации Дональда Трампа накануне.

А в Германии высмеяли неоднозначный жест Маска, спроецировав его на заводе Tesla в Берлине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251059-nyt-naglo-vret-ilon-mask-oproverg-zayavlenie-ob-upotreblenii-narkotikov/