Посетитель напал на фигуры солдат Терракотовой армии в музее в Китае

Мужчина напал на фигуры солдат уникальной Терракотовой армии в Китае - повреждены две статуи, передает агентство "Синьхуа". Объекты находятся под защитой ЮНЕСКО.

Полиция города Сиань сообщила в субботу, что один мужчина был задержан за повреждение двух артефактов, охраняемых государством в качестве ценных памятников культуры второго класса.

Известно, что 30-летний мужчина преодолел защитные ограждения и впрыгнул в котлован № 3 для археологических раскопок в Музее Терракотовых воинов императора Циньшихуан.

Нарушитель повредил две статуи воинов в доспехах, когда толкал и тянул их.

Также отмечается, что мужчина страдает ментальным расстройством.

На сайте Ассамблеи народов Евразии и Африки говорится, что на данный момент, археологи обнаружили более восьми тысяч терракотовых воинов, вооруженных мечами, пиками, клевцами, луками и арбалетами. Также были найдены 150 боевых лошадей и 520 лошадей, запряженных в 130 колесниц. Вся армия разделена по родам войск и замерла в боевом построении, словно ожидает приказа.

На протяжении более 2200 лет терракотовая армия оставалась глубоко в земле, скрытой от человеческих глаз.

В терракотовой армии нет ни одного похожего лица. В каждом есть свой характер и свои мысли. Каждая скульптура имела реальный прототип