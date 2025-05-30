NYT: Илон Маск принимал наркотики во время предвыборной гонки

Источники, знакомые с жизнью Илона Маска, сообщили, что, по его словам, бизнесмен принимал много кетамина, экстази и психоделические грибы, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что по словам людей, знакомых с деятельностью Маска, хотя в прошлом году бизнесмен стал одним из ближайших союзников Дональда Трампа, возглавив шумные митинги и пожертвовав около 275 миллионов долларов, чтобы помочь ему победить на президентских выборах, он также "употреблял наркотические средства гораздо активнее, чем считалось ранее".

"Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь - известный эффект хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы", - пишут авторы статьи.

По словам авторов, ранее Маск говорил, что ему прописали кетамин от депрессии, и он принимал его примерно каждые две недели.

Отмечается, что Маск и его адвокат не ответили на просьбы представителей издания прокомментировать употребление им наркотиков. Белый дом не ответил на вопросы о том, просили ли Маска пройти тесты на наркотики.

Также авторы пишут, что в прошлом году, когда Маск вышел на политическую арену, "некоторые люди, которые его знали, беспокоились о его частом употреблении наркотиков, перепадах настроения и зацикленности на том, чтобы иметь больше детей".

А в этом году некоторые из давних друзей отреклись от бизнесмена.

"Илон все больше и больше выходит за рамки своего плохого поведения", - цитирует издание Филипа Лоу, нейробиолога и бывшего друга Маска, раскритиковавшего его за нацистский жест на митинге.

Отметим, как писала Русская служба Би-би-си, кетамин - мощное обезболивающее, наркотическое средство - используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей. Именно от передозировки кетамина скончался в прошлом году актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья".

Напомним, Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании, вложив в ее поддержку 75 млн долларов. В конце октября он даже начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Добавим, Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа. Сообщалось, что Маск отпраздновал избрание и инаугурацию Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне. Он вышел к сторонникам Трампа в приподнятом настроении, заявив, что "так ощущается победа".

Однако пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест - после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Позже Маск высказался в соцсети об этом действии. "Честно говоря, им нужны более грязные методы. Атака "Все - Гитлеры" очень надоела", - так он прокомментировал пост касательно своего странного жеста на инаугурации Дональда Трампа накануне.

А в Германии высмеяли неоднозначный жест Маска, спроецировав его на заводе Tesla в Берлине.