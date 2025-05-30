Весь экипаж погиб: стали известны подробности крушения самолета в Южной Корее (видео)

Обнаружены тела всех четырех человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ВМС Южной Кореи, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление Воздушно-морских сил республики, на борту потерпевшего крушение самолета были четыре человека.

ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета и приостановили полеты всех восьми таких патрульных самолетов модели Lockheed P-3 Orion.

"Тела всех четырех человек с патрульного самолета ВМС найдены", - говорится в заявлении ВМС.

Сообщается, что сейчас оставшиеся тела погибших забирают с места происшествия. Их перевезут в больницу в Пхохане.

Между тем в соцсетях появились кадры с места ЧП.

Напомним, в четверг, 29 мая, в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее потерпел крушение самолет. Выяснилось, что судно принадлежало восточно-морским силам страны.

Добавим также, что в конце декабря прошлого года при посадке в аэропорту южнокорейского Муана потерпел крушение Boeing 747. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

Как писали СМИ, причиной катастрофы неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.

Позже мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их