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Весь экипаж погиб: стали известны подробности крушения самолета в Южной Корее (видео)

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Обнаружены тела всех четырех человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ВМС Южной Кореи, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление Воздушно-морских сил республики, на борту потерпевшего крушение самолета были четыре человека.

ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета и приостановили полеты всех восьми таких патрульных самолетов модели Lockheed P-3 Orion.

"Тела всех четырех человек с патрульного самолета ВМС найдены", - говорится в заявлении ВМС.

Сообщается, что сейчас оставшиеся тела погибших забирают с места происшествия. Их перевезут в больницу в Пхохане.

Между тем в соцсетях появились кадры с места ЧП.

Напомним, в четверг, 29 мая, в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее потерпел крушение самолет. Выяснилось, что судно принадлежало восточно-морским силам страны.

Добавим также, что в конце декабря прошлого года при посадке в аэропорту южнокорейского Муана потерпел крушение Boeing 747. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

Как писали СМИ, причиной катастрофы неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.

Позже мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250450-ves-ekipazh-pogib-stali-izvestny-podrobnosti-krusheniya-samoleta-v-yuzhnoy-koree-video/