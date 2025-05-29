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"Дьявол в белом халате": хирург подверг сексуальному насилию 299 детей во Франции

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Хирурга осудили за изнасилование 299 детей
Осужденного хирурга ведут в зал суда. Фото: Damien Meyer/AFP via Getty Images

Во Франции бывший хирург был приговорен к 20 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 299 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News. Большинство в момент насилия были под наркозом.

74-летний Жоэль Ле Скуарнек был признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над 299 детьми в одном из крупнейших во Франции дел о сексуальном насилии над детьми.

"Большинство жертв подверглись насилию, находясь под наркозом или просыпаясь после операций, причем среди них было почти равное количество мальчиков и девочек. Две жертвы покончили с собой за несколько лет до суда.

Его обвинили в 300 отдельных преступлениях - 111 изнасилованиях и 189 сексуальных нападениях, в период с 1989 по 2014 год", - сообщает телеканал.

Во время суда прокуроры описали Ле Скуарнека как "дьявола в белом халате" и запросили максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. А судья указала на то, что Ле Скуарнек нападал на жертв, когда они были наиболее уязвимы.

Сам Ле Скуарнек признался во всех сексуальных надругательствах, а также в других нападениях. Он вел подробные записи о причиненном им насилии в блокнотах и ​​дневниках. Многие из жертв узнали о насилии только когда с ними связались следователи, изучившие журналы.

"Я не видел в них людей. Они были целью моих фантазий. По мере того, как шел судебный процесс, я начал видеть в них личностей, с эмоциями, гневом, страданиями и горем",- заявил осужденный.

Отмечается, что Ле Скуарнека задержали только после того, как он вышел на пенсию. Когда полиция обыскала дом Ле Скуарнека, были обнаружены 300 тыс. непристойных фотографий и видео детей, 70 кукол детского размера и сотни блокнотов и дневников, в которых подробно описывались его акты насилия.

Несколько недель назад во Франции известного актера Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии против двух женщин и приговорили к полутора годам условного заключения.

В декабре прошлого года суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговоры по делу Жизель Пелико, чей бывший муж предстал перед судом за то, что в тайне от нее накачивал ее наркотическими препаратами и насиловал, а также приглашал десятки других мужчин насиловать ее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250042-dyavol-v-belom-halate-hirurg-podverg-seksualnomu-nasiliyu-299-detey-vo-francii/