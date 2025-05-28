Маск заявил о разочаровании "большим, красивым" законом Трампа по налогам и бюджету

Илон Маск в интервью телеканалу CBS сказал, что он разочарован законом президента США Дональда Трампа по налогам и бюджету. По мнению миллиардера, закон подрывает усилия Маска по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

«Я думаю, закон может быть или большим, или красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим», — сказал Илон Маск.

«Большим, красивым» сам Дональд Трамп называет документ, предполагающий продление налоговых льгот и увеличение расходов на оборону и охрану границ.

Маск рассказал о своем разочаровании в интервью телеканалу CBS, американскому партнеру Би-би-си. Полное интервью выйдет в эфир в воскресенье, 1 июня, а пока что CBS выложил отрывок в соцсети X.

«Знаете, я был разочарован, когда увидел этот закон с огромными расходами. Честно говоря, он увеличит бюджетный дефицит, а не сократит его», — заявил Маск. Он добавил, что закон подрывает усилия его Департамента эффективности правительства (DOGE).

На сайте DOGE говорится, что департамент сэкономил 175 млрд долларов, но анализ Би-би-си показывает, что подтверждения этому нет.

«Большой, красивый» закон был принят Палатой представителей США с перевесом лишь в один голос: его поддержали все демократы, а все республиканцы высказались против. Двое республиканцев не присутствовали на голосовании.

Закон еще должен быть одобрен в Сенате, где у республиканцев большинство.

Управление Конгресса по бюджету оценивает, что представленный Трампом план приведет к росту государственного долга США на 2,3 трлн долларов в течение 10 лет.

В следующем финансовом году (начинается в США 1 октября) дефицит бюджета увеличится примерно на 600 млрд долларов, если закон будет принят.

Проект Трампа предполагает, среди прочего, продление введенных в 2017 году налоговых льгот, отмену налогов на чаевые, увеличение расходов на охрану границы и сокращение расходов на здравоохранение.

Сокращение финансирования Medicaid — программы медицинского страхования для малоимущих — вызвало критику не только у демократов, но и у некоторых республиканцев.

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа и в начале его второго президентского срока Илон Маск был его верным соратником — миллиардер пожертвовал более 250 млн долларов избирательному штабу республиканца.

Однако в конце апреля на фоне падения стоимости акций Tesla Маск заявил, что он планирует больше работать в своих компаниях, а DOGE посвящать лишь один-два дня в неделю. Спустя месяц миллиардер сказал, что планирует сократить пожертвования на политические цели.